Video: iconische klapkoplampen uit de jaren 80

De vraag is natuurlijk, herken jij alle modellen?

Tegenwoordig moet alles scherp getekend zijn. En een interieur met één, twee of zelfs drie schermen. In de jaren 80 was er een andere trend: klapkoplampen. In dit filmpje zie je er een aantal voorbijkomen. Blijft toch wel gaaf hè. En ja, de Ferrari F40 is natuurlijk het makkelijkste te raden.