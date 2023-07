Lusten wij de Zandvoortblauwe BMW M2 zo beter?

De Zandvoortblauwe BMW M2 zit er zo geweldig uit. Of niet?

De BMW is een van de laatste auto’s voor de ware petrolhead. Achterwielaandrijving, een zes-in-lijn motor en de mogelijkheid voor een handbak. Hoe tof wil je het hebben?

Het enige smetje is misschien het uiterlijk. Het is op zich wel een kekke verschijning, maar die vierkant geboetseerde neus is een tikkeltje te grof. Ook lijkt de auto een tikkeltje zwaarlijvig te zijn (omdat ‘ie dat ook is).

Zandvoortblauwe BMW M2

Enfin, dit exemplaar is op een paar punten aangepast en zit er al een heel stuk beter uit. Uiteraard is deze verlaagd met een paar centimeter, zodat de wielen er mooi uitkomen. Het hoogtepunt zijn natuurlijk ook die velgen.

Het zijn namelijk HRE FlowForm FF21’s. Dat betekent dat ze duur, maar niet krankzinnig duur zijn zoals gesmede HRE-velgen (die zijn al gauw 10 mille per setje). Afhankelijk van de maat kosten deze zo’n 2.500 euro per setje.

In dit geval zijn ze hoogglans zwart uitgevoerd, maar je kan bij HRE kiezen welke kleur je wenst. Voor zijn de wielen 19 inch groot, achter maar liefst 20 inch. Een breedte- én een hoogteset, dus.

HRE lost nog iets op en dat is dat de velgen te ver naar binnen staan. Dat schijnt een EU-dingetje te zijn, er zijn meer auto’s die er last van hebben tegenwoordig. Maar achteraf mag je het in veel langen gewoon naar smaak aanpassen. In dit geval met een iets lagere ET-waarde.

Neus

Maar wat het meest opvalt is de neus. De luchtinlaten zijn namelijk anders. Normaal gesproken heeft de M2 die nogal vierkant vormgegeven inlaten. Ze zijn nog steeds vierkant, maar omdat ze voorzien zijn van carbon versiersels, valt het minder op en lijkt de bumper meer één geheel te zijn. De carbon flap op de voorbumper had van ons dan weer niet gehoeven.

Daarnaast is deze Zandvoort-blauwe (kleur van de zee waarschijnlijk?) – van carbon sideskirts en een sportuitlaat. Alle onderdelen zijn van BMW M Performance, dus die kun je bij de dealer bestellen. Voor de velgen moet je bij HRE zijn. Dus wat zeg jij? Kan de M2 er zo mee door? Of is het zo’n auto die je in het zwart moet bestellen?