Auto ingenomen na NEGENDE keer rijden zonder rijbewijs

Dat noemen we hardleers, dus heeft de politie de auto ingenomen na NEGEN keer rijden zonder rijbewijs.

Zo af en toe komen die berichten voorbij dat je allemaal maar hoofdschuddend kunt lezen. Vandaag hebben we er weer eentje voor je. Het gaat in dit geval om de politie die iemand aanhield die geen rijbewijs had.

Nu komt dat weleens vaker voor. In sommige gevallen heeft iemand het pasje niet mee, in sommige gevallen is deze ingenomen, in sommige gevallen zijn het jongeren die op de zaken vooruitlopen en heel soms heb je iemand die stug door blijft rijden.

Oplossing

Uiteraard is er een oplossing voor: neem de auto in, dan is het probleem verholpen. Het nadeel is dat dat niet zomaar gaat. Zo ook bij dit heerschap dat werd aangehouden door het Basisteam Aalsmeer-Uithoorn. Die hielde een BMW 3 Serie aan met het befaamde M Sportpakket. De auto werd aangehouden vanwege de opvallende rijstijl.

Bij de aanhouding kon de bestuurder geen rijbewijs tonen. Daaropvolgend checkte de politie de gegevens en bleek dat de persoon in kwestie helemaal geen rijbewijs had. Deze was namelijk ingenomen. Toch weerhield dat de man in kwestie er niet van om te stoppen met rijden. Sterker nog, hij was al acht (8!) keer eerder aangehouden! De reden was simpel: “er moet toch geld in het laatje komen”.

Auto niet op naam, toch ingenomen

Het probleem is dat de auto niet op naam van de bestuurder stond. De politie kan de auto dan alleen afgeven aan de tenaamgestelde. Als die persoon de auto weer aan de bestuurder geeft, begin je van voor af aan.

Bij het doorzoeken van de auto vond de politie echter een document waaruit bleek dat het zeer aannemelijk is dat rijbewijsloze man de hoofdbestuurder was van het voertuig. Op basis daarvan werd de Officieer van Justitie gebeld en kregen ze fiat om de BMW in beslag te nemen.

Mocht dit bericht je bekend voorkomen, het is niet zolang geleden dat de politie een andere veelpleger (in dat geval in een Porsche Panamera) in de kraag heeft gevat en een auto in beslag had genomen

Fotocredits: Politie Basisteam Aalsmeer & Uithoorn