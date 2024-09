Video: je gebruikt de A12 als Autobahn, mag dat?

Deze A12 racer denkt dat hij in Duitsland is, mag dat?

Autobloglezer Ronald werd gisterenavond voorbij geracet door een Audi Q8 met haast. Hij had er zelf een gezonde snelheid in van zo’n 137 kilometer per uur en werd alsnog voorbij gesjeesd.

Wat vinden jullie? Moet ie lekker zelf weten? Of: doe eens normaal joh!

