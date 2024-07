Audi schrapt instapper Q8 e-tron, maar dat is goed nieuws

Audi schrapt de instapper, maar toch is de Q8 e-tron een betere deal geworden.

De modelnaam Q8 e-tron is nieuw, maar de auto is de zeker niet. De Q8 e-tron is namelijk gewoon de e-tron, die alweer zes jaar in productie is. Gelukkig is de techniek wel up-to-date gebracht in de tussentijd. De instapversie van de e-tron had in eerste instantie namelijk maar 300 km range op papier, en in de praktijk nog een flink stuk minder.

Dat is inmiddels aanzienlijk verbeterd, want vanaf heden heeft de Audi Q8 e-tron standaard 556 km range. Dat komt omdat je nu alleen nog maar kunt kiezen uit de Q8 55 e-tron en de SQ8. De instapversie – de Q8 50 e-tron met 491 km range – is dus geschrapt.

Minder keuze klinkt als slecht nieuws, maar dat is niet helemaal het geval. Audi heeft de Q8 55 e-tron namelijk goedkoper gemaakt, zodat deze nu niet veel duurder is dan de Q8 50 e-tron eerst was. Je krijgt dus feitelijk meer range voor bijna hetzelfde geld. Dat betekent overigens niet dat deze auto een koopje is: de vanafprijs bedraagt €78.990.

Van een kale instapper is gelukkig geen sprake, want het gaat om een ‘Advanced edition’. Met standaard 20 inch velgen, luchtvering, leer en stoelverwarming heb je weinig te klagen. Maar goed, dat mag ook wel voor €78.990.

Om de prijs op waarde te kunnen schatten moeten we natuurlijk even de concurrentie erbij halen. Voor de grap nemen we ook even de Q6 e-tron en de elektrische Macan mee, ook al zijn die een maatje kleiner.

Audi Q6 e-tron (306 pk, 641 km range): €70.500

Audi Q8 55 e-tron (408 pk, 556 km range): €78.990

Mercedes EQE SUV 300 (245 pk, 573 km range): €83.480

BMW iX xDrive40 (326 pk, 435 km range): €85.000

Porsche Macan 4 (387 pk, 614 km range): €88.900

Vergeleken met de directe concurrenten van Mercedes en BMW is de Q8 e-tron best een goede deal. De Audi biedt voor minder geld beduidend meer vermogen en een vergelijkbare of betere range. Qua actieradius wordt de Q8 e-tron wel afgetroefd door zijn kleinere en nieuwere broertje. Als je range belangrijker vindt dat ruimte moet je dus voor de Q6 e-tron gaan.