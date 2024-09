Skoda vogelvrij in Rotterdamse wijk

Skoda-eigenaren in de Rotterdamse wijk Nesselande zijn ongelooflijk het bokje. De ene na de andere Skoda wordt open gebroken.

Het Tsjechische automerk Skoda blijkt ontzettend populair in de Rotterdamse wijk Nesselande. Niet alleen onder bewoners, maar ook onder het dievengilde. Kennelijk rijden veel bewoners een Skoda en is het een walhalla voor de proletarisch winkelende autodieven.

Tsunami aan Skoda inbraken

In een paar dagen tijd zijn er namelijk inbraken geweest in tien Skoda’s in de Rotterdamse wijk. Het geboefte heeft het voorzien op de navigatiesystemen van de auto’s. Voornamelijk modellen van voor 2019 zouden populair zijn omdat die ook makkelijk in andere auto’s zouden passen.

Volgens de plaatselijke dealer kun je echter door een door de Volkswagen Groep toegevoegde codering die navigatiesystemen helemaal niet meer in andere auto’s gebruiken. Tenminste dat zegt de dealer tegenover het AD.

Wellicht hebben de boeven daar iets op bedacht, want zoveel inbraken achter elkaar in hetzelfde merk auto doet vermoeden dat er toch gejat wordt op bestelling of met een specifiek doel.

Altijd dezelfde modus operandi

De jatmozen hebben steeds dezelfde manier van werken. Ze tikken een achterruitje in en lopen dan even weg om te kijken of er iemand op reageert. Zo niet, dan komen ze terug en kunnen ze in dertig seconden je hele Navigatie eruit slopen.

Ervaringsdeskundige Arnold Karreman verteld tegenover de krant dat hij inmiddels vier (!!!) keer aan de beurt is geweest. Twee jaar geleden was er ook al een inbraakgolf in Skoda’s in de wijk en toen is hij al een keer de klos geweest.

Skoda vogelvrij

In 2023 had hij de pech dat zijn Skoda uitverkoren was voor een nieuwe inbraak en vijf weken geleden was hij weer de klos. Net alles weer gemaakt kwamen de auto-inbrekers afgelopen weekeinde weer langs bij zijn auto.

Een flinke kostenpost voor eigenaren. Arnold geeft aan dat de kosten de eerste keer 4.500 euro bedroegen, al zegt hij er wel bij dat ze toen de hele bedrading aan gort hadden geknipt. Dit weekeinde hadden ze alleen “netjes” de voedingskabel doorgeknipt dus zal de reparatie wat sneller gaan.

Zeven keer

Nou laat Arnold deze reparatie niet bij de dealer doen, en we kunnen wel bedenken waarom (duur), en zijn mannetje geeft aan dat het record op vervanging van de navigatie in één en dezelfde Skoda op dit moment op zeven staat. Dan heeft deze eigenaar met vier keer de klos dus nog “geluk”…

Politie heeft geen idee

De politie zegt op dit moment twee inbraken te kunnen bevestigen. Oftewel er zijn op dit moment twee aangiftes binnen. Dat lijkt wat karig als je de rest van het verhaal leest, of de gemiddelde Rotterdammer heeft zo weinig vertrouwen in de popo dat ze de aangiftes maar achterwege laten.

De politie van de Maasstad heeft wel twee verdachten op camera gespot, maar de beelden zijn helaas niet dusdanig dat ze herkenbaar zijn. Er wordt momenteel extra gesurveilleerd in de wijk, maar aangezien een Skoda momenteel vogelvrij is hier, zouden wij onze Tsjechische bolide voorlopig even niet in de Rotterdamse wijk Nesselande parkeren.