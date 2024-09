Maar Lightyear is toch failliet met dikke schulden? Deze investeerders geven Lightyear toch weer poen.

We zijn een beetje in de war. Wisten we na De Nationale Autoshow van afgelopen vrijdag (bijbaan @wouter) nog te melden dat de curator van Lightyear met een schuld van 230 miljoen euro opgescheept zit, lezen we nu dat Lightyear gewoon tien miljoen euro aan investeringen ophaalt. Huh?

Doorstart

Het merk Lightyear dat een zonneauto wilde bouwen is failliet. Niks nieuws natuurlijk. Een doorstart voor het hagelnieuwe automerk zat er niet in. Tenminste niet als geheel. In afgeslankte vorm is het bedrijf echter wel doorgegaan.

Het nieuwe Lightyear richt zich niet op de productie van zonneauto’s, maar op het maken van zonnepanelen voor op elektrische voertuigen. Ondanks de toch wat besmette naam heeft dit “nieuwe” Lightyear nu investeerders bereid gevonden om ruim tien miljoen euro te investeren.

Uitbreiden team

Waar het faillissement van het automerk Lightyear nog verder moet worden afgehandeld, denkt het vernieuwde Lightyear al weer aan uitbreiden. De voormalige bijna fabrikant van zonneauto’s wil de poen gebruiken om meer medewerkers aan te trekken om zonnesystemen voor voertuigen te ontwikkelen.

Daarvoor zijn meer experts en technici nodig. Dan heb je geld nodig om die in dienst te nemen, want de efficiënte on-board-zonnesystemen voor voertuigen, zoals zonnepanelen op autodaken, worden niet vanzelf ontwikkeld. De technologie moet zo breed beschikbaar worden voor autobedrijven en biedt gebruikers straks de kans om elektrisch rijden te veranderen door maandenlang te rijden zonder op te laden met een stekker. Zo lezen we althans bij RTL Nieuws.

Dappere geldschieters

Eén van de grootste investeerders is Zero Point Holding. Die beoordelen het plan van Lightyear als realistisch en durven een investering aan.

Lightyears nieuwe strategie creëert een overtuigende kans om de impact van bestaande en nieuwe technologieën te maximaliseren en biedt belangrijke oplossingen in de zoektocht naar duurzaam transport. Oprichter Clemens Schletwein van Zero Point Holding heeft hoge verwachtingen

Wij vinden het dapper van de geldschieters en knap van Lightyear. Een toch wel besmette naam weer investeerbaar maken en daar dan weer mensen bij vinden die ook daadwerkelijk geld overmaken, verdient respect. Nu maar hopen dat deze keer Lightyear geen kat in de zak is.