Voor ons is GTA V een game, voor de Amerikanen is het gewoon de dagelijkse realiteit.

Eerder dit jaar had de politie hun handen vol aan een 28-jarige Amerikaan. Gedurende twee dagen stal hij meerdere auto’s (geheel in GTA-stijl), reed hij frontaal op een politieauto en stak hij met gevaar voor eigen leven snelwegen over. Er zijn nu nieuwe beelden waarop alle actie te zien is.

Via: Mercury News