Waarom Max de eerste GP van 2021 gaat winnen - Autoblog.nl

Het kan haast niet anders of Max gaat de GP van Australië op zijn naam schrijven.

Het lot van Max Verstappen lijkt op een of andere mysterieuze manier verweven te zijn met dat van Daniil Kvyat. Max won zijn eerste GP namelijk na de degradatie van Kvyat bij Red Bull. Bij zijn tweede overwinning in Maleisië was Kvyat net de laan uitgestuurd bij Toro Rosso. En wat ging er vooraf aan zijn derde overwinning in Mexico? Ook een demotie van Kvyat. Dan kán geen toeval zijn.

Het wachten was dan ook op de volgende degradatie van Kvyat. Die kwam twee weken geleden, toen AlphaTauri bekendmaakte dat ze voor Yuki Tsunoda gaan. Het is nu de beurt aan de Japanner om zich te bewijzen. Naast Gasly kan dat nog best lastig worden, want die was goed in vorm dit jaar. Daarnaast vormen Japanners en Formule 1 niet echt een bewezen succesformule.

Hoe dan ook: het is voor nu dus klaar met Daniil in de Formule 1. Toch was er nog een klein kansje dat Red Bull hem ooit nog eens op zou trommelen. Die hoop kan de Rus echter opgeven, want Helmut Marko gooit de deur dicht. Hij laat weten dat Kvyat uit de rijderspoule is gezet en dat het thema daarmee afgesloten is. Daniil Kvyat is daarmee dus definitief gedumpt door Red Bull.

Met de Wet van Kvyat in gedachten is dit natuurlijk uitstekend nieuws voor Max Verstappen. Het zag er al heel goed uit na de aankondiging van Tsunoda, maar nu zijn zijn kansen voor de GP van Australië nog verder gestegen. Als Max nu niet wint gaan we toch ernstig twijfelen aan de natuurwetten.

