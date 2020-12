Episch: dit is de meest extreme Porsche Carrera GT - Autoblog.nl

De one-off Porsche Carrera GT-R is weer opgedoken!

De Porsche Carrera GT kan de geschiedenisboeken in als een van de meest memorabele auto’s van de jaren ’00. Met een V10 en een geheel eigen design was het een compleet andere auto dan de 911. Hoewel de Carrera GT niet dezelfde rijke historie heeft als de 911, is het nu al een icoon.

Gezien de klassieker-in-wording-status en de oplage van slechts 1.270 stuks, zijn bijna alle exemplaren standaard. De Carrera GTZ van Zagato en de Gemballa Mirage zijn zo’n beetje de enige uitzonderingen. Toch is er nog een Carrera GT die allesbehalve standaard is: de Carrera GT-R.

Hoewel de Carrera GT voortvloeide uit een Le Mans-prototype, heeft Porsche er nooit een raceversie van gebouwd. Een Belgische eigenaar nam het heft daarom in eigen handen. Hij klopte daarvoor aan bij een bedrijf genaamd GPR Racing, die zijn auto transformeerde naar een heuse raceauto. Aldus werd de Carrera GT-R geboren.

Bij GPR Racing hebben ze hun taak serieus genomen. De Carrera GT is daarom onder meer voorzien van een motormanagementsysteem van Motec, nieuwe wishbones, een nieuwe koppeling en een remsysteem van AP Racing. Het vermogen nam toe van 612 pk naar 650 pk. Qua uiterlijk is de Carrera GT-R onder meer te herkennen aan de grotere spoiler en de magnesium BBS-velgen. Vanbinnen is het ook duidelijk dat dit geen normale Carrera GT is. Het interieur is volledig gestript en voorzien van één enkele kuipstoel en een rolkooi.

Vanwege problemen met de WEC-regelgeving zijn de raceplannen van de Belgische eigenaar helaas nooit doorgegaan. Er is daarom nog steeds maar zo’n 2.000 km mee gereden. In 2015 werd de auto verkocht op een Bonhams-veiling in Knokke. Het winnende bod kwam toen uit op €644.000.

Nu duikt de auto opnieuw op, maar wel in een iets andere gedaante. De Carrera GT-R is namelijk voorzien van een nieuwe livery, geïnspireerd op de Mobil 1-livery die Porsche eind jaren ’90 voor Le Mans gebruikte. Om dezelfde reden hebben de velgen nu een gouden kleurtje gekregen.

Deze unieke Carrera GT wordt momenteel te koop aangeboden bij Mechantronik in Duitsland. Zij vragen €849.000 voor deze auto. Deze prijs is een stuk hoger dan het bedrag waarvoor de auto in 2015 geveild is, maar standaard Carrera GT’s met een lage kilometerstand zitten momenteel ook op dat niveau.

Als je het over de Carrera GT hebt wil je hem natuurlijk horen ook. Gelukkig is er videomateriaal beschikbaar van deze Carrera GT-R. We sluiten daarom af met deze korte maar krachtige video:

Foto’s: Keno Zache/Mechatronik