Video - Kogelvrije Land Cruiser wordt beschoten door overvallers - Autoblog.nl

Een Toyota Landcruiser die dienstdoet als waardetransport komt onder vuur te liggen in Zuid-Afrika. De overvallers onderschatten alleen de Toyota én de bestuurder.

Een Toyota Hilux of Land Cruiser wordt weleens omschreven als ‘bulletproof’, omdat de auto’s vrijwel niet kapot te krijgen zijn. De Toyota Land Cruiser J70 pick-up in deze video is letterlijk kogelvrij. De auto wordt namelijk ingezet als waardetransport.

De video speelt zich af in een land waar kogelvrij glas geen overbodige luxe is: Zuid-Afrika. De auto wordt dan ook flink op de proef gesteld. Het waardetransport wordt namelijk onder vuur genomen en achtervolgd door overvallers, zoals te zien op de beelden.

De kogels richten echter weinig uit tegen de Land Cruiser. Bovendien weet de bestuurder het hoofd koel te houden. De video eindigt met een cliffhanger als de bestuurder gewapend met een geweer uitstapt. De afloop is niet te zien, maar volgens de Sunday Times kozen de overvallers na deze heldhaftige move het hazenpad.