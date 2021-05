Eindelijk: Nederlandse autoverkoop zit weer in de plus - Autoblog.nl

Er valt deze maand zowaar iets positiefs te melden over de autoverkopen. Alhoewel het natuurlijk niet alleen maar hosanna is.

Het was de afgelopen maanden vooral kommer en ook kwel wat de autoverkopen betreft. De cijfers vielen namelijk iedere keer lager uit in vergelijking met dezelfde maand van het voorgaande jaar. Geen reden tot feestvreugde in de autobranche dus.

Inmiddels ligt ook april 2021 weer achter ons en nu valt er voor het eerst dit jaar iets positiefs te melden over de autoverkopen. Het aantal geregistreerde nieuwe auto’s is namelijk gestegen. En flink ook: het waren er 55,6% meer dan in april vorig jaar.

Nu moet er wel meteen bijzeggen dat het in april vorig jaar ook wel erg slecht ging. De coronacrisis hakte er namelijk flink in en de verkopen halveerden. Het was dus niet héél moeilijk om dit te overtreffen.

Om het even bij absolute aantallen te houden: er zijn afgelopen maand 23.846 nieuwe auto’s geregistreerd. Dat is alsnog flink minder dan pre-corona. In april 2019 werden er namelijk nog 32.701 auto’s van een vers Nederlands kenteken voorzien.

Dan nu het meest interessante gedeelte: welke merken en modellen hadden het grootste aandeel in de autoverkopen van april 2021? Nadat Volkswagen in het eerste kwartaal nog aan kop stond, heeft Kia heeft deze maand de leiding genomen met 2.680 verkochte auto’s. Volkswagen volgt op gepaste afstand met 2.093 auto’s. Peugeot staat met 1.766 registraties op nummer drie. Daarna volgen Toyota en Skoda.

Qua modellen staat Kia op de eerste én tweede plek met respectievelijk de Niro (die onverminderd populair blijft) en de Picanto. Volvo deed weer goede zaken met de XC40 en die staat daarom op plek drie. Twee traditionele B-segmenters, de Toyota Yaris en de Peugot 208, maken de top vijf compleet.

Niet relevant, maar wel leuk om te weten: afgelopen maand zijn er 11 Ferrari’s, 7 Bentley’s, 5 Lamborghini’s, 3 Rolls-Royces, 2 Aston Martins en 2 Lotussen verkocht. Oh, en één Maserati.