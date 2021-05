Deze zeswielige Mercedes is géén G-klasse - Autoblog.nl

Er staat een unieke Mercedes te koop in Nederland met twee wielen teveel.

Zes wielen onder een auto: daar kleven nogal wat nadelen aan. Dat verklaart ook waarom vrijwel alle auto’s – grote en kleine – vier wielen hebben. Mercedes besloot in 2013 echter eens gek te doen en een auto zes wielen te geven. De G 63 AMG 6×6 was geboren. Het is tot op de dag van vandaag misschien wel de meest onzinnige auto die Mercedes ooit bouwde. Maar dat maakt hem juist zo gaaf.

Het onderwerp van dit artikel is ook een zeswielige Mercedes. Dat kan maar één auto zijn, zou je denken. Maar nee: dit is géén G 63 AMG 6×6. Wat is het dan wel? Een Mercedes X-klasse 6 Wheeler. Dit is een unieke creatie van het Nederlandse Classic Youngtimers. Ze maakten eerder off-roadversies van een Bentley Continental GT, Lamborghini Gallardo en een Nissan GT-R.

Een Mercedes X-klasse (wat stiekem een Nissan Navara is) kan al off-road, dus daar viel niet heel veel winst meer te behalen. Daarom hebben zij bij Classic Youngtimers voor een wat drastischer aanpak gekozen: een extra as, geïnspireerd op de G 63 AMG 6×6.

Het idee was om de X-klasse 6 Wheeler iets minder een showauto te maken (wat de G 63 AMG 6×6 uiteindelijk is) en iets meer een gebruiksvoorwerp. Het is daarom ‘gewoon’ een diesel met een 258 pk sterke V6 en traanplaat in de laadbak.

De X-klasse 6 Wheeler heeft – naast een aangepast subframe en een extra as – off-road banden, andere velgen en extra brede wielkasten gekregen. De AMG-achtige grille met verticale spijlen is ook niet standaard. Het is duidelijk dat deze auto tóch niet puur bedoeld is als werkpaard. In de cabine is overigens niet gewijzigd, op een 6 Wheeler-badge op het dashboard na.

Dan de prijs: die valt of heel erg mee, of heel erg tegen. Dat ligt er een beetje aan waar je het mee vergelijkt. Classic Youngtimers vraagt €95.000 ex. btw voor deze zeswielige pick-up. Daarmee is het een hele dure X-klasse, maar tegelijkertijd een hele goedkope Mercedes 6×6. En hij is toch maar mooi exclusiever dan een G 63 AMG 6×6.