Video: Las Vegas onherkenbaar door GP

Het mag bekend zijn dat de GP in Las Vegas er aan komt. We schreven al dat de verwachting is dat het erg koud gaat worden aanstaande zondag. Maar er is ook nog iets anders aan de hand.

Eigenlijk wat je bij alle tijdelijke circuits ziet. Dat de locals niet allemaal staan te springen tijdens de voorbereidende werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden voor zo’n race.

De dame in de video heeft er een aardige opsomming van gemaakt. Toch benieuwd of die bomen omgezaagd zijn, of gewoon nog teruggeplaatst gaan worden….

Via: Vegasstarfish

Foto: zoals Las Vegas inwoners het graag hadden gezien een race buiten de stad.