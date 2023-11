Betaal 299 euro voor deze fabrieksnieuwe nep-Legoset!

Hopelijk. Deze nep-Legoset van een bekend poetsgebouw kun je voor 299 euro kopen!

Je kunt ervan zeggen wat je wil, maar eigenlijk is Rick de autopoetser een absolute held. Hij is de hele dag met auto’s in de weer en weet daar fantastisch veel geld mee te verdienen. Naast het fabrieksnieuw maken van auto’s, worden er ook een hele hoop hoop poets-spulletjes gekocht.

En natuurlijk zijn er een hele hoop mensen die zeggen dat het meuk is van Ali-Express en dat het met een enorme marge wordt doorverkocht. Dat zou waar kunnen zijn, maar als dat het geval is, is het toch alleen maar knapper dat die spullen overal verkocht worden met een flinke marge? Sinds wanneer zijn we communist geworden?

Schitterend pand

Het verkopen van deze items zorgt er dus voor dat je financieel dermate goed kunt boeren, dat je kunt verhuizen naar een schitterend pand. Een pand zo schitterend dat zelfs een officiële Volvo-dealer (De Beemd) in financieel opzicht de eindjes niet aan elkaar kon knopen om daar gevestigd te zijn.

En voor Neerlands bekendste Autopoetser is het slechts een ruimte om zijn Youngtimer-collectie te stallen en ’te koop’ aan te bieden. In het kader van ‘YouTube-publiek koopt alles waar je naam op staat’ is er het STIPT Official Buidling.

Je kan deze nu ook krijgen in een ‘Brick’ -ersie (nee, niet de Rick-versie). Dat betekent dat het bestaat uit bouwsteentjes die lijken op Lego, eruit zien als Lego, smaken als Lego en net zo vervelend zijn om op te staan als Lego. Het heet alleen geen Lego. Het octrooi is sinds 2010 verlopen, waardoor andere bedrijven ook dit soort steentjes mogen maken.

Nep-Legoset voor slechts 299 euro!!!1!

Sindsdien is Lego zich meer gaan richten op volwassenen die dure dozen kopen van bijzondere gebouwen of dikke auto’s. Stipt speelt er handig op in om met nep-lego deze doelgroep te voorzien van een 2032-delige set van het pand van Stipt Polish Point.

De prijs van dit moois is natuurlijk niet mals. Normaliter zou je verwachten dat nep-lego goedkoper is dan echte Lego, maar in dit geval is nep-Legoset duurder. De reden daarvoor is simpel: Aventadors zijn niet goedkoop.

Deze set kost 299 euro. Ja, 299 voor een flinke doos nep-Lego. Er worden maar 1.000 sets van verkocht – uiteraard allemaal met een echtheidscertificaat. Ja, dat betekent dat met dit ideale kerstcadeau voor detailers er een omzetje gedraaid kan worden van 299.000 euro. Respect.

Dus help Stipt de winter door, koop deze set voor 299 euro (ja, 299 euro) en zorg dat onze vriendelijke vriend weer snel in een Aventador 100 km/u kan crossen op de Rouveen Straight.

Met dank aan Casper voor de tip!