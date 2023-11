Yes! Polestar 6 wordt écht productie model, yes!

De Polestar 6 productie is aangekondigd en daar is goed nieuws over te belden. Dat zullen wij dus ook doen.

Elektrische auto’s worden meer en meer gemeengoed. Dat is heel erg goed nieuws voor de liefhebber. Want ja, ook de autoliefhebber zal aan de elektrische auto moeten gaan. Een van de redenen waarom er een beetje scepsis is (naast actieradius, gewicht, laadtijden en prijs), is dat er niet zo heel erg veel LEUKE elektrische auto’s zijn.

Ja, er is een Porsche Taycan. Maar naar Porsche-maatstaven zit die auto aan de praktische kant van het spectrum. Een vierdeurs sedan is alsnog niet echt fun (tenzij het een EVO of STI is, natuurlijk). Nu de markt is overspoeld met elektrische crossovers en sedans, is het tijd voor de leukere automobielen. Eentje daarvan is de Polestar 6.

Fun-mobiel

De Polestar 6 is de eerste fun-auto van het merk sinds de Polestar 1. En waar de Polestar 1 een soort Volvo S90 Coupé PHEV is (C90?), is de Polestar 6 echt een unieke Polestar. De auto begon zijn carrière als studiemodel, de O2 Concept. Het publiek was echter dermate enthousaist dat Volvo, eh, Polestar, de auto wel moest gaan maken.

De productie van de elektrische cabrio is bevestigd. Aanvankelijk ging het om een beperkte oplage. Op 16 augustus deelde Polestar mee dat ze er 500 van gaan bouwen. Binnen een week waren alle productieslots vergeven. Er is dus aanzienlijk meer vraag dan aanbod.

Polestar komt die mensen die naast de boot hebben geplast met goed nieuws: er komen er veel meer dan 500! Hoeveel meer dan 500, zegt Polestar niet. De Polestar gaat ‘gewoon’ een productiemodel worden.

Polestar 6 productie: gewone serieproductie

Dat betekent dat er folders gedrukt gaan worden en dat er een ‘6’ in de showrooms komt te staan. Dat meldt Polestar-CEO Thomas Ingelath (een soort Zweedse Elon Musk) in gesprek met Autocar.

In eerste instantie gaat Polestar de 6 maken voor de 500 gegadigden die er per se eentje willen hebben en als eerste waren. Als er vervolgens dan toch nog vraag blijkt te zijn, gaat Polestar over op reguliere serieproductie. Het model blijft dan gewoon voor een lange tijd in het modelgamma staan.

Volgens Ingelath is het belangrijk om een dergelijke auto te hebben. Niet alleen om te verkopen, maar ook om de meest verstokte petrolheads enthousiast te maken voor elektrische auto’s. De Polestar 6 zal zeker geen lichtgewicht gooi- en smijtautootje worden. De elektrische motoren zijn gezamenlijk goed voor 884 pk, waardoor je in 3,2 seconden op de 100 km/u zit.