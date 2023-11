“We hadden niet door dat het zo koud wordt in Las Vegas”

Las Vegas ligt midden in de woestijn, dus is het altijd lekker warm. Of niet, ook voor Ross Brawn en de organisatie kwam het als een verrassing.

Over precies één week mogen we kennis maken met de nieuwe GP van het F1-seizoen 2023. De inmiddels al veel besproken GP van Las Vegas, die niet geheel toevallig in Las Vegas in de Verenigde Staten wordt gehouden. De nieuwigheid van een race, helemaal eentje die een beetje met commerciële insteek lijkt gekozen te zijn, wil nog wel eens voor controverse zorgen. Dat wilde de GP van Saudi-Arabië in 2021 ook en in 2023 slikt iedereen die baan als zoete koek. Dus geef het twee jaar de tijd, zeggen ze dan.

Temperatuur

Mocht je naar Las Vegas trekken om de GP bij te wonen, dan zou je zeggen dat je qua kleding niet zwaar hoeft te bepakken. De stad ligt immers midden in de woestijn en een droge zandmassa komt niet perse door een Siberisch klimaat. Verkijk je daar echter niet op. Droog betekent niet meteen warm. Neem dus een winterjas mee: het is verraderlijk koud in Las Vegas rond deze tijd.

“Niet gerealiseerd”

Wist je dat niet? Geeft niet, wij vinden het ook opmerkelijk. We zijn niet de enige, overigens. Ross Brawn meent dat de F1 zelf er eigenlijk ook nooit bij stil heeft gestaan. Als ex-teambaas en eigenaar van Brawn GP en daarna hoge pief binnen de F1 heeft Brawn nog meegeholpen aan de gesprekken om Vegas op de kalender te krijgen. Uiteraard is de race daar van voren naar achter besproken, maar de temperatuur werd neergezet als ‘zomers’. Dat wil dus in november nogal tegenvallen. De verwachtingen nu zijn dat het kwik nog maar net de vier graden aanraakt op de avond van de race.

Strategie

Zoals gezegd zouden we als toeschouwer dan op zijn minst een dikke trui aanraden, maar voor de teams en coureurs levert dit ook een uitdaging op waar ze wellicht niet op voorbereid waren. Bij koud weer hoort ook koud asfalt en dus moet je met je bandenstrategie rekening houden met langer warmrijden. Wel is de F1 zo netjes geweest om dit op tijd door te geven aan de bandenleveranciers, zodat de banden er op voorbereid zijn. Nu er nog slim mee om gaan. Volgens een circuitingenieur van de F1 zijn dit de omstandigheden waar vooral Mercedes moeite mee gaat hebben. De temperaturen zitten rond het niveau van de wintertests.

Volgens diezelfde ingenieur wordt de uitdaging om de temperatuur aan te voelen ‘interessant’ voor de teams en coureurs. Het is even wennen, maar uitdagingen zouden die jongens wel van moeten houden, lijkt ons. (via PlanetF1)