Nederlandse verzamelaar heeft voor €1,6 miljoen inkopen gedaan in Parijs

Een paar weken geleden is er een grote hoeveelheid bijzondere auto’s van eigenaar gewisseld, tijdens Retromobile in Parijs. Daar heeft ook een Nederlandse verzamelaar zijn slag geslagen. Hij wist een paar hele gave speeltjes op de kop te tikken. Spotter @justawheelchairguy was weer eens op het juiste moment op de juiste plaats en was erbij toen de auto’s in Nederland arriveerden.

De verzamelaar heeft drie auto’s gekocht die compleet verschillend zijn, maar stuk voor stuk heel bijzonder. Wat dacht je bijvoorbeeld van een heuse Carrera RS uit 1973? Van alle varianten die er ooit geweest zijn van de 911 is dit misschien wel de meest legendarische.

De Carrera RS was er in twee smaakjes: de Touring en de spartaanse Lightweight. In dit geval gaat het om de Touring. De auto werd ‘No Reserve’ geveild en de kersverse Nederlandse eigenaar heeft er €353.750 voor betaald. Dat klinkt als een uitstekende deal. De Touring is niet de duurste versie, maar er zijn genoeg mensen die meer hebben betaald voor zo’n auto.

De Carrera RS is een icoon, maar deze Talbot-Lago is eigenlijk nog veel specialer. Deze auto heeft drie keer deelgenomen aan de 24 Uur van Le Mans en werd bij zijn debuut in 1951 zelfs tweede. Ook heeft de auto in 1952 deelgenomen aan de Mille Miglia.

Deze prachtige Fransoos heeft dus een indrukwekkende racehistorie. Daarom heeft de eigenaar ook flink in de buidel moeten tasten. Deze auto heeft €708.125 gekost. Gelukkig gaat deze klassieke racer niet alleen maar stilstaan in een collectie: de eigenaar wil er naar verluidt de Mille Miglia mee rijden. Net als in 1952 dus.

Toch slot heeft de eigenaar ook nog een moderne supercar meegenomen uit Parijs: een Ford GT van de laatste generatie. Deze auto komt van de eerste eigenaar, die er alleen maar naar gekeken heeft. Er staat namelijk 23 kilometer op de teller.

Het betreft een gelimiteerde Carbon Series, met carbon velgen en een titanium uitlaat. Hier zijn er maar zo’n 50 van gemaakt. Op de veiling heeft de nieuwe eigenaar er €598.000 voor betaald, inclusief premie. Dat is een koopje, want in januari werd een bijna identiek exemplaar geveild voor omgerekend €863.000. En dat was niet omdat ‘ie minder kilometers had.

Spot van de Week

We hebben deze keer dus een drie-in-ééen Spot van de Week.