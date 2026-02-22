Zou jij een half miljoen voor deze Mercedes-Benz 190 betalen?

Voor deze prijs kun je je afvragen of ze hem überhaupt willen verkopen

Mocht je toevallig al sinds 2016 Autoblog lezen, dan komt deze Mercedes je misschien bekend voor. We behandelde hem al eerder en vonden hem nu weer op Marktplaats. Tien jaar geleden viel hij al op door z’n hoge prijs. Deze keer eigenlijk om precies diezelfde reden. Een decennium geleden vroeg de handelaar er nog 331.000 euro voor, nu is het een beleggingsobject. Wat blijkbaar een prijstoename van bijna 170.000 euro betekent.

Wat krijg je voor die prijs?

De Mercedes-Benz 190E 2.5-16V Evo II is ontstaan als homologatie model voor de DTM. Dit exemplaar is gebouwd in 1991 en is nummer 365 van de in totaal 502 geproduceerde 190E Evo II’s. In totaal zijn er 500 in het zogenoemde “Blau-Schwarz” gespoten en 2 exemplaren in het zilvergrijs.

Ondanks dat het een auto is die voor de racerij gebouwd is, laten de prestaties dat niet per se zien. Met een 235 pk sterke 2,5-liter viercilinder benzinemotor. Die je, als je goed roert in de dog-leg vijfversnellingsbak, in 7,1 seconden naar 100 km/u stuwt. Mocht je overigens niet weten wat een ‘dog-leg’ inhoudt, dan leggen we dat met alle liefde uit. Bij dit schakelpatroon zit de eerste versnelling links onder in het H-patroon zit naast de derde versnelling, in plaats van linksboven. De eerste versnelling gebruik je namelijk vrij weinig op het circuit. Dus je kan dan makkelijker versnelling 2 tot 5 gebruiken.

Wil de verkoper er niet vanaf?

De gelimiteerde oplage en de DTM-homologatie maken de auto speciaal, maar de prijs is misschien nog wel het meest bijzondere van deze advertentie. Het autobedrijf vraagt namelijk 500.000 euro voor de Mercedes. Waarom? Waarschijnlijk omdat dit volgens de verkoper ‘een uniek beleggingsobject’ is.

Of het de belegging waard is om een half miljoen neer te leggen is wel de vraag. Een vergelijkbaar exemplaar staat in Amerika te koop voor omgerekend 340.000 euro, die heeft dan wel 10.000 km extra gereden. Ook vonden we er een in België. Die had 85.000 km gelopen en is verkocht voor 215.000 euro in november 2024.

Het exemplaar wat nu te koop staat op Marktplaats staat al geruime tijd te koop. Als we het kenteken opzoeken, is te zien dat hij vrijwel elk jaar opduikt op verschillende autoverkoopsites. Ook is de Mercedes al sinds 2015 in bezit van het desbetreffende autobedrijf.

Het artikel wat we bijna 10 jaar geleden geschreven hebben heeft prachtige foto’s erbij staan. Als we daar goed naar kijken, valt op dat dit precies dezelfde foto’s zijn als van de advertentie nu. De combinatie van astronomisch hoge prijs en de verouderde foto’s laat ons niet de indruk wekken dat de eigenaar de auto echt wil verkopen.

Verkocht, maar niet verkocht

Wel kwamen we nog iets bijzonders tegen tijdens het researchen van deze occasion. De Evo II stond in januari vorig jaar te koop bij Gallery Aaldering, Wellicht had het autobedrijf die de auto nu op Marktplaats verkoopt, hem bij Aaldering in consignatie staan. Op de site van Aaldering staat dat de auto verkocht is maar daar staat niks van geregistreerd bij de RDW.

Hoe dan ook, het blijft een icoon in de autowereld, maar of de auto ooit voor een half miljoen verkocht zal worden, blijft de grote vraag.