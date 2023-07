Dit is de nieuwe Mercedes-AMG CLE 53.

Mercedes-AMG gaat er de komende jaren flink wat nieuwe modellen uitpoepen, waaronder de CLE 53. De CLE is een compleet nieuw model, ter vervanging van de oude C-klasse coupé en de E-klasse coupé. De marktlancering is naar verwachting volgend jaar. Nog even geduld dus.

Video via Automotive Mike op YouTube