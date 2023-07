Dronken Amsterdammer zonder banden over de A10

Slim is dit niet hè. Met een slok achter het stuur zitten en rijden op je velgen is géén goed idee.

Banden zijn in het leven geroepen om comfortabel te kunnen autorijden. Met wat lucht erin is het leven een stuk beter om van A naar B te komen. Daar dacht een Amsterdammer afgelopen weekend anders over. Hij kachelde met zijn Ford op zijn velgen naar huis.

Rijden op velgen

De Amsterdammer had vermoedelijk lekker in de kroeg gehangen, of een feestje gehad, en is vervolgens naar huis gereden. Een ritje dat niet comfortabel geweest kan zijn, dit omdat zijn banden foetsie waren. De reden waarom hij zonder banden reed, is onbekend.

De man reed op de A10 richting Amsterdam Noord. De politie werd snel ingeschakeld, een auto die op zijn velgen rijdt valt natuurlijk op. Denk bijvoorbeeld aan de hoeveelheid vonken die je dan ziet. De politie rukte snel uit nadat een tipgever belde met onze blauwe vrienden. Helaas kon de tipgever de Ford Focus niet blijven volgen, schrijft de politie Instagram. Zij hadden dus geen idee waar de automobilist gebleven was.

Krassporen

De dienders, kwiek als ze zijn, hebben vervolgens gewoon de krassporen op de weg gevolgd. Vanaf het knooppunt Coenplein waren de sporen goed te zien. Et voilà, naar een korte speurtocht hebben ze de auto gevonden in een zijstraat van de Foliestraat in het centrum van onze hoofdstad. Deze stond voor een woning geparkeerd. Zonder banden ja, zal lekker ruiken in de straat.

De politiemensen hebben natuurlijk aangebeld en daar troffen ze een persoon aan die beschonken was. Helaas pindakaas, er was zoveel tijd verstreken en er was geen duidelijk signalement gegeven dat het voor de politie juridisch niet te bewijzen was dat de man de bestuurder was.

De schade op de weg viel ook mee, die krassen zijn vermoedelijk na een paar dagen weg. Rijkswaterstaat heeft daarom besloten geen aangifte te doen. De politie heeft wel de melding doorgegeven aan de verzekering, om te bepalen of er bij een claim geld uitgekeerd zal worden.

Ongetwijfeld hebben ze de man de tip gegeven banden te monteren en niet dronken rond te rijden. Een advies dat nuttig is voor ons allemaal.

Foto’s via politie_infra_amsterdam op Instagram