Tesla’s niet aan te slepen: verkopen stijgen hard!

De Amerikaanse autofabrikant Tesla doet goede zaken en de autoverkopen stijgen met tachtig procent.

Schreven we vanmorgen nog dat niemand zit te wachten op een tweedehands elektrische auto, komen we nu met het nieuws dat Tesla enorm goed verkoopt. Een nieuwe Tesla, dat willen we blijkbaar allemaal.

Autoverkopen Tesla

Het automerk van Elon Musk heeft goede zaken gedaan het afgelopen kwartaal. Sterker nog, het bedrijf heeft een recordaantal elektrische auto’s afgeleverd. Well done Elon! Dit kwam onder meer doordat de prijzen van de Tesla’s naar beneden gingen om de vraag aan te jagen. Dat is dus goed gelukt. Briljant stukje marketing dat geld lijkt te kosten, maar uiteindelijk meer oplevert.

De cijfers spreken boekdelen: in het tweede kwartaal van dit jaar werden er 466.140 nieuwe Tesla’s geleverd aan klanten. Dat is 83% meer dan een jaar geleden. Indrukwekkende cijfers, waar andere automerken alleen maar jaloers op kunnen zijn. Analisten hadden andere verwachtingen en gingen niet van zulke goede cijfers uit, weet Bloomberg te melden. De prognoses van deze experts waren dat er rond de 448.000 auto’s verkocht zouden worden.

Voorraad

De voorraad van auto’s werd ook kleiner. Dat is vaak goed nieuws, want een voorraad aanhouden is een risico. Het verschil tussen de productie en leveringen daalde tot 13.560 auto’s, dat bijna 4.500 eenheden minder is. De meest verkochte modellen waren de Model 3 en de Model Y. Zij zijn goed voor een whopping 96% van de verkopen.

Alleen in China loopt het merk nog achter op BYD. Dat is tegen het zere been van Elon en daarom heeft Tesla vorige week aangekondigd om de prijzen (nogmaals) te verlagen. Dit keer met 4.5%.

Marketing

Goedkopere auto’s, daar zijn wij altijd gevoelig voor. Dat hielp dus. Maar Tesla gaf nog wat extra gas door wat extraatjes aan te bieden. Denk aan drie maanden gratis opladen (in Amerika), hierdoor werden er nog een paar extra auto’s verkocht.

Mooie cijfers dus. Dat zien we ook terug op de beurs, waar het aandeel Tesla lekker in de plus staat. Het vermogen van Elon zal ongetwijfeld ook een sprongetje doen. Dat is mooi, want de aankoop van Twitter was niet goedkoop.

Foto: Rode Tesla Model S met velgen upgrade, gespot door @vbarchetta