Toyota zet nu volledig in op elektrische auto’s: bZ3C en bZ3X

Toyota is nu helemaal gericht op elektrische auto’s, naast hun hybride en waterstof-projecten.

Bij Toyota hebben ze eindelijk het licht gezien en komen ze met een complete armada aan elektrische auto’s. Het concern heeft al vaker aangegeven elektrische auto’s niet als einddoel te zijn. Zelf hebben ze meer fiducie in hybrides voor nu en waterstof voor later. Jarenlang spraken we er schande van dat Toyota de EV links liet liggen. Ooit voorloper op het gebied van hybrides, nu ernstig achter de meute aan aan het hobbelen.

Maar gezien de laatste ontwikkelingen omtrent de EV, lijkt Toyota het gewoon bij het juiste eind te hebben. Geen enkele fabrikant op Tesla na verdient geld met elektrische auto’s. Ze zijn heel erg duur om te ontwikkelen en eigenlijk wil niemand ze hebben. De EV is een beetje de selderij of koolrabi onder de auto’s. Ja, het is goed voor je en het is een verstandige keuze, maar liever stellen we het een uit. Of slaan we het over.

Elektrische auto’s van Toyota

Toch komt Toyota met een tsunami aan elektrische auto’s. Het Japanse merk kondigde al aan met een complete armada aan EV’s te komen. De cryptisch naamgegeven bZ4X was de eerste. Daar komen er nu twee bij, de eveneens cryptisch naamgegeven bZ3C en bZ3X.

Je zou hopen dat de bZ3C iets te maken heeft met de BMW Z3 Coupé (de Toyota Supra heeft immers iets te maken met de BMW Z4 Roadster), maar dat is helaas niet zo. De bZ3C is namelijk een elektrisch crossover dinges geval. Qua styling is het typisch nieuwe stijl Toyota: lekker strak gelijnd. Qua techniek moet de bZ3C lijken op de bZ4X die wij in Nederland kunnen krijgen. Het is alleen dan een sportieve vierdeurs coupé SUV, behalve dan dat het geen sportieve auto is. Of een coupé. Of een SUV. En vijf deuren heeft.

En een maat groter

Dan is er ook de Toyota bZ3X. Ondanks dat de naam bijna identiek lijkt te zijn, is de auto compleet anders. De bZ3X (kom op, wie verzint die namen?) is namelijk een hele grote elektrische SUV-achtige crossover, geen sportieve vierdeurs coupé SUV.

Het zal je opvallen dat we een eind wegkletsen, maar weinig zeggen en dat klopt ook. We kunnen het artikel nauwelijks vullen met informatie, omdat die er (nu nog) niet is. We hebben een paar foto’s en de mededeling dat ze voor China bedoeld zijn. Maar kijk er niet gek van op als binnenkort een soortgelijke auto onze kant opkomt. Want ondanks de paar kuilen in de weg, zal de elektrische auto alsnog de overhand krijgen in Europa.