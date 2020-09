Video - Mercedes laat je zien hoe je autorijdt zonder stuur - Autoblog.nl

Waarom rijden we nog steeds met auto’s die zowel een stuur als pedalen hebben, vraagt Mercedes zich kennelijk af.

Conceptauto’s zijn voor autofabrikanten een leuke manier om je gekke dromen op papier te zetten, om er daarna nooit meer iets mee te doen. Een voorbeeld hiervan is de Vision AVTR. Mercedes liet dit concept eerder dit jaar zien. Een krabmodus, gekke wielen, een auto die communiceert ‘via je hand’. Een leuk idee, maar eentje die ze nooit daadwerkelijk in productie gaan nemen.

Behalve dan dat ze dat nu wél hebben gedaan. Mercedes heeft één Vision AVTR gebouwd en liet een Deense tv-presentator er eventjes mee rondrijden. Tijdens het rijden mocht hij met ontwerpers en ingenieurs praten die het concept hebben ontwikkeld.

De auto heeft veel opvallende zaken. Neem de drieëndertig flapjes op de achterkant. Dit is vanwege de ‘aerodynamica, communicatie en expressie’ van de auto. Vooral die communicatie lijkt een aardig idee te zijn. Zo kunnen de flapjes bewegen om te laten zien of de bestuurder van richting wil veranderen, wil versnellen of juist wil remmen. Want dat is bij huidige auto’s natuurlijk onmogelijk om te zien.

Het vreemdste aan de Mercedes Vision AVTR, heeft echter met het stuur te maken. Want die heeft deze niet. Net als pedalen. Nee, in plaats daarvan bestuur je deze auto met je hand. Op de middentunnel zit namelijk een soort pulserende joystick, waar je je hand op kan leggen. Deze kan je dan verplaatsen, om zo met de auto te kunnen rijden. Beweeg je de joystick naar voren? Dan ga je versnellen. Wil je een bocht nemen? Beweeg de joystick dan naar links of rechts. Wil je krabben? Dan draai je de joystick rond haar as.

Het is een redelijk uniek idee, maar niet per se een bijzonder praktische, zo lijkt ons. Je kan niet even van hand wisselen als je moe wordt, om maar iets te noemen. Zo’n joystick lijkt daarnaast nauwelijks feedback te geven, zoals een stuur bijvoorbeeld wel doet. Wel handig: je kan de auto zo van beide voorstoelen besturen. Kunnen de Britten precies dezelfde auto kopen als de rest van Europa.

Of Mercedes meer gaat doen hiermee? Waarschijnlijk niet. Maar het is wel geinig om te zien dat er ook alternatieven zijn voor het ‘ouderwetse’ stuurwiel. Ook als die alternatieven in de praktijk waarschijnlijk helemaal niet zo handig zijn.