Dít zijn de 13 meest moderne controversiële BMW's - Autoblog.nl

De 11 meest controversiële BMWs’ uit de recente historie van BMW.

BMW weet de laatste tijd goed het nieuws te halen. Daarbij schuwen ze de controverse niet. Recentelijk heeft BMW een aantal modellen uitgebracht waar niet iedereen over te spreken is. Met name de eigen fanbase heeft het zwaar te verduren met de creaties van BMW de laatste tijd.

Het probleem met een trouwe fanbase is dat elke verandering bij voorbaat slecht is. Bij Porsche is het zo mogelijk nog erger. De echte die-hard Porsche fanaat rijdt enkel in een Kever, alles wat erna kwam is blasfemie.

Nu zitten we middenin ‘knorretjes-gate’ dan hebben we het niet over de geluiden die Wouter maakt tijdens rijtests, maar over de tot varkensneusgaten opgerekte BMW-nieren. Zie hieronder de belangrijkste exponent daarvan. De nieuwe M3 en M4.

BMW is een merk opgebouwd uit tradities en graag zien de fans dat deze tradities in ere worden gehouden. Dat BMW met nieuwe auto’s, nieuwe design-elementen en nieuw gedachtengoed nieuwe BMW-tradities kan creëren, doet er niet toe. Men is niet alleen boos, maar ook nog eens heel erg teleurgesteld.

De M3 en M4 vorige week zijn echt niet de eersten. Dit zijn 14 shockerende en controversiële BMW’s uit de recente historie:

BMW 3 Serie (E36)

1990

Ja, dames en heren plus jongens en meisjes. De E36 was voor veel fans lastig te verkroppen en werd destijds gezien als een controversiële BMW. Het design was veel te zakelijk, strak en generiek.Het ergste waren de koplampen. Die zaten nu achter glas, dit voor een betere stroomlijn. Maar daardoor verloor BMW wel het kenmerkende front met twee dubbele ronde koplampen. Daarbij was de 3 Serie veel te volwassen geworden, de Freude Am Fahren was bij een E30 vele malen beter voor elkaar. Wel lekker voor BMW: er was geen internet, dus op een paar ingezonden brieven na, kreeg niet iedereen het mee.

BMW Z3 Coupe (E36/7)

1998

Een controversiële BMW heeft overigens niet negatief opgevat te worden. De Z3 Coupé is een zogenaamde ‘skunkwerks’-auto. Je weet wel, zo’n project waarvoor de ingenieurs geen fiat hebben gekregen, maar waar ze in hun vrije tijd aan hebben gewerkt. Dan is het hopen dat de goede marketing-manager-vice-president erachter komt en het eindresultaat dusdanig gaaf vindt, dat de auto in productie gaat. De Z3 Coupé was een hommage aan de Britse Shooting Brakes van weleer. De auto reed ook als dusdanig. Niet zo snaarstrak als een M3, wel net zo snel en zo avontuurlijk als een oude Austin Healey. Het feit dat een bijzonder vormgegeven auto ook heel erg bij de liefhebbers in de smaak kan vallen. Het nadeel: niemand kocht er eentje.

BMW R1100S (259S)

1999

Ha, en jullie maar denken dat de autodivisie het zwaar heeft. Ook bij de motorfiets-divisie, BMW Motorrad, kunnen de designer er wat van. BMW motorfietsen waren zakelijk en traditioneel, totdat in 1999 de BMW R1100S verscheen. Deze motor kreeg een asymmetrische koplamp, waar alle motorfietsen daarvoor gewoon keurige symmetrie toepasten. BMW Motorrad vond het wel genoeg en paste de gekke koplamp-units ook toe op nee R1150GS, R1150R Rockster, K1200R en de HP2 Sport. Waarschijnlijk dat motormuis van de redactie @michaelras nog een paar kan toevoegen.

BMW 3 Serie Compact (E46)

2001

Dat een controversiële BMW stiekem best een goede auto kan zijn, bewees de BMW 3 Serie Compact. De eerste generatie was niet voor iedereen een onverdeeld genoegen. Maar bij de E46-generatie deed BMW iets heel erg vreemds. In dit geval kreeg de auto geen ouderwetse onderstel-techniek, maar wel een zeer aparte neus en achterlicht-unit. Het zag er funky uit voor 2 minuten, maar werd slecht ‘oud’. Om te rijden was de E46 Compact een bijzonder prettige auto: een lange wielbasis, achterwielaandrijving en uitermate prettige besturing maakte het een fijne auto waar je niet naar moest kijken. Bij de facelift wist BMW een (beetje) orde op zaken te stellen.

BMW 7 Serie (E65)

2002

Dit is misschien wel de meest controversiële BMW aller tijden. De geruchten gingen al een tijdje dat de tijdloos schone E38 opgevolgd zou worden door een compleet nieuw model. De auto was (en is) bizar lelijk. Zoals @jaapiyo zegt: een pre-facelift model is leuk omdat het zo fout is. In technisch opzicht was er weinig op aan te merken: alle motoren waren briljant en het interieur was waanzinnig modern. Sterker nog, eigenlijk is de E65 de blauwdruk voor alle moderne auto’s zoals we die nu ook kennen. Maar mooi is ‘ie er niet op geworden. Gebruikt pik je ze op voor bijna niets, want het uiterlijk is niet het meest dramatische aan deze generatie. Ook qua betrouwbaarheid zette deze BMW nieuwe maatstaven.

BMW X3 (E83)

2003

In veel gevallen gaat het om auto’s die niet rijden als een BMW of er niet als dusdanig uitzien. Dat geldt niet helemaal voor de X3: hydraulische stuurbekrachtiging, RWD-basis, puike zes-in-lijn motoren en een capabel chassis. Dit was een van de meest sportief sturende SUV’s. Qua uiterlijk was de X3 nogal, eh, wennen. Het is nog steeds wennen, wat eigenlijk aangeeft dat het een lelijke auto is. Maar dat was niet het enige controversiële aan deze BMW. De auto was zeldzaam slecht in elkaar geschroefd. Qua betrouwbaarheid is het niet noemenswaardig slechter, maar de goedkope plastics en matige afwerking waren absoluut niet een reden om een X3 te kopen.

BMW X6 (E71)

2008

Dit is misschien wel de meest onvergeeflijke auto die BMW ooit heeft gebouwd. Er was namelijk geen enkele logische aanleiding om een prima X5 te voorzien van een omgekeerde badkuip. Deze auto was als een foute grap van een slechte cabaretier: alleen maar om te shockeren. De X6 bewijst ook dat er een enorm verschil zit tussen wat de merkliefhebbers wensen en wat de klanten daadwerkelijk kopen. De controversiële BMW X6 was nutteloos op onverhard, reed niet bijzonder sportief, zoop als een malle en is nog krap bovendien. Echter, het maakt niet uit. Sterker nog, dankzij het succes van de BMW X6 kunnen we genieten van de Cayenne Coupé, GLE Coupé en Q8.

BMW 5 Serie Gran Turismo (F07)

2009

In principe is deze auto precies het tegenovergestelde van de BMW X6. Dat was een X5 waarvoor je meer moest betalen voor minder. Niet echt een goede deal. Echter, de 5 Serie GT was dat wel. Dat was in technisch opzicht een 7 Serie voor de prijs van een 5 Serie. De auto was gericht op de BMW-rijder die zijn wilde haren was verloren, maar niet in een SUV wilde stappen. De 5 Serie GT had een hoogwaardig interieur, superieure rijpositie was uitermate comfortabel. Het uiterlijk was alleen niet voor iedereen weggelegd en de naam was een beetje misleidend. Alsof je je Snickers Slankies gaat noemen. Ofzo.

BMW i3 (I01)

2013

Ja, de BMW i3 ís heel erg lelijk. Maar dat is het punt niet. De controversiële BMW i3 is namelijk ook heerlijk eigenwijs en veel van de lelijkheid is functioneel, in tegenstelling tot de BMW X6. De BMW i3 is een compacte auto die zeer veel ruimte biedt. Door die eisen en de bijzondere bouwwijze zat BMW al snel vast aan een aantal verhoudingen die door de fanboys niet als fraai worden beschouwd. Een handige stadsauto met elektrische motor (al dan niet met Kymco hulpmotor) is niet wat een BMW adept wil zien als hij denkt aan een uit koolstofvezel opgetrokken achterwielaangedreven BMW.

BMW 2 Serie Active Tourer (F45)

2014

Marktsegmenten in Europa zijn erg onderhevig aan trends. Nog niet zo heel erg lang geleden wilde iedereen een Midi-MPV hebben. Tegenwoordig is dat segment bijna uitgestorven. Echter, de Mercedes-Benz B-Klasse bewees dat een dergelijk type auto wel populair kan zijn, maar dan moet er wel een premium-badge op staan. De BMW 2 Serie Active Tourer is de auto die precies doet waar het merk NIET voor staat: kleine turbomotoren, driecilinders, voorwielaandrijving, MPV, de lijst gaat maar door. Echter, voor een dergelijke auto rijdt het prima en je hebt wel de aankleding en mogelijkheden wat uitrusting en opties betreft van een ‘echte’ BMW. Toch is deze auto voor een hoop fans de meest shockerende BMW van de afgelopen jaren.

BMW 2 Serie Gran Tourer (F46)

2015

Zie BMW 2 Serie Active Tourer, maar dan de overtreffende trap. Gericht op mensen die het woord prophylactics niet kunnen vertalen.

BMW X7 (G07)

2018

Stiekem is BMW een SUV merk geworden dat meer vierwielaangedreven auto’s verkoopt dan Audi. Daarbij zijn er ook nog eens 1 Series en 2 Series met de aandrijving op de voorwielen. De tijd van wendbare achterwielaandrijvers uit München ligt al weer even achter ons. De BMW X7 is alleen drie stappen te ver, eigenlijk. Het gaat niet alleen om de grille, het is het totaalplaatje. De 2.300 kilogram zware auto staat erg ver van de kwaliteiten die je verwacht van een BMW. Het is een extreem fijne auto voor Europese roadtrips. Dat dan weer wel.

BMW 7 Serie (G11 LCI)

2019

Grote BMW’s waren vroeger vooral heel erg ingetogen. Opvallende, corpulente slagschepen, daar mocht Mercedes zich mee bezighouden. De E65 was een bizarre wending, maar gelukkig begreep BMW dat de auto wel heel erg lelijk was. Het huidige model was op zich niet verkeerd, totdat BMW besloot dat men in China meer geld kon vangen door de neus enorm groot te maken. Een 7 Serie speciaal voor die markten kwam er niet. Iedereen moest het doen met een disproportioneel grote grille.

BMW M3 (G80)

2020

En zo zijn we aanbeland bij de huidige BMW M3. Van de 4 Serie wisten we al dat een dergelijke neus zou komen, voor de 3 Serie is deze nieuw. Het is niet alleen hoever de grille naar beneden loopt, maar ook naar boven. De welvingen in de motorkap doen meer denken aan een foute jaren ’90 Pontiac Firebird Trans Am Formula Ram Air dan een 328 van weleer. Het grootste probleem met de M3-grille is dat het geen ander doel dient dan shockeren. Er is geen andere reden, zoals betere koeling of voetgangersveiligheid. Men vindt dit kennelijk mooi. Gelukkig heelt tijd alle wonden. Hopelijk