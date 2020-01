Afsnijden 2.0 met deze nieuwe Mercedes

Zijdelings rijden heeft namelijk ook minder positieve kanten.





Mercedes kan natuurlijk niet achterblijven op de Consumer Electronics Show. De Duitse autofabrikant onthulde de Mercedes-Benz Vision AVTR. Een concept geïnspireerd op de samenwerking met de nieuwe Avatar film.

AVTR is naast een afkorting voor de film ook de afkorting voor Advanced Vehicles Transformation. Net als de Na’vi mensen connectie konden maken met hun vliegende Banshee’s, zou de bestuurder connectie met deze autonome coupéachtige kunnen maken. Zo zou je de wereld om je heen kunnen voelen. Je kunt zelf je hand op een controller leggen waardoor je hartslag wordt gemeten. Dit klinkt natuurlijk alsof ze in Stuttgart wat groene plantjes hebben opgerookt, maar we zullen het houden op de samenwerking met de film.

Om de connectie tussen mens, machine en natuur nog verfijnder te maken wordt er gebruik gemaakt van gerecycled materiaal. Zo is er Karoon hout gebruikt, gemaakt van de wortels uit het Amazone regenwoud. MB schijnt ook geluisterd te hebben naar Hamilton, de stoelbekleding is namelijk van kunstleer Dinamca voorzien. De Vision AVTR is volledig autonoom en heeft geen stuur. Naast de ‘standaard’ verlichting zijn zelfs de wielen verlicht met een knipoog naar de Avatar film.

Mercedes heeft met de AVTR de illusie een organisch accupakket te kunnen ontwerpen wat uit gerecyclede materialen bestaat. Ondanks dat het -natuurlijk- een concept is zou hij goed moeten zijn voor 470 pk met een rijbereik van 700 km. De coupé kan tot 30 graden zijdelings rijden, meneer Krab kom er maar in!

Of dit concept van Daimler net zo’n succes gaat worden als de film met de blauwe poppetjes is nog even afwachten. Vooralsnog klinkt het als hele verre toekomstmuziek. De film ‘Avatar 2‘ is overigens iets minder verre toekomstmuziek, deze kunnen we december 2021 verwachten.