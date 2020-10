Video - MINI beland per ongeluk in Mercedes race - Autoblog.nl

Copa Mercedes is een Braziliaanse toerwagen-cup met – jawel – Mercedessen als raceauto’s. Dan verwacht je geen MINI op het circuit, maar dat is wel wat er gebeurde op het circuit van Interlagos in Brazilië, midden in zo’n Mercedes race. Een safetycar legde de race stil en er gebeurden geen nare ongelukken.

Volgens de bestuurder van de MINI was het een dom foutje. Hij was bij een dragrace op een ander deel van het circuitpark en nam de verkeerde afslag toen hij het circuitpark wilde verlaten. In zijn verdediging zei hij dat het circuit niet duidelijk afgebakend was: zonder waarschuwingsborden te zien zat hij al midden op de baan. Het was niet zijn intentie om met zijn MINI de Mercedes race te verstoren. (via UOL)