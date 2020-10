Zo verschrikkelijk duur is een Koenigsegg(!) in de lease - Autoblog.nl

Dat is weer eens wat anders dan een Peugeot 308 SW 1.2 BlueLease: een Amerikaans bedrijf gooit een Koenigsegg in de lease. Stervensduur, maar dan heb je ook wel een hele bijzondere.

Leasen: op papier klinkt het ideaal. Je bespaart jezelf de hoge kosten van een nieuwe auto door maandelijks wat geld opzij te zetten. In Nederland wordt veel geleased, maar in de VS kunnen ze er ook wat van.

Verenigde Staten

In de Verenigde Staten is er ook sprake van lease. De mogelijkheden zijn iets anders, maar het idee is hetzelfde: ‘bezitten’ zonder aanschafprijs. Daarom zijn auto-abonnementen tegenwoordig zo hip: in de VS sluit zo’n systeem prima aan bij de manier waarop men een auto verkrijgt. Een bedrijf wat ervoor zorgt dat lease niet hoeft te stoppen bij een middenklasse Nissan is Luxury Lease Partners.

Koenigsegg

Een recente aanvulling op hun lease portfolio is een heuse Koenigsegg. Een relatief kleine speler met een gigantische impact: bekende auto’s als de Agera, Regera en nu de Gemera zijn technisch zeer geavanceerd. Het geesteskindje van Christian von Koenigsegg bouwt wel/niet de snelste auto op aarde (afhankelijk van de validiteit van SSC) en dat voor een bedrijf wat in 2002 pas hun eerste auto op de weg zette. De CC8S.

Trevita

De Koenigsegg die beschikbaar is in de lease, is niet een gloednieuwe Jesko, Gemera of Regera. Nee, het is een Koenigsegg waar er maar twee van zijn. De CCXR Trevita. Klein geschiedenislesje om de Trevita te begrijpen: Koenigsegg evolueerde hetzelfde platform in verschillende modelnamen. CC8S werd CCR, CCR werd CCX en CCX werd CCXR. Die laatste was tot de Agera de heftigste Koenigsegg, met de bekende CCXR Edition die bestond uit naakt koolstofvezel. De CCXR Trevita bestaat ook uit naakt koolstofvezel, maar om de kleur een beetje af te wisselen gaat het om zilver koolstofvezel. Dit wordt behaald door een speciale coating met kristallen die schitteren als diamanten. De Trevita heeft dan ook als bijnaam ‘de rijdende diamant’. Er zijn er maar twee gemaakt waarvan één nu opgenomen wordt in het lease-assortiment.

Mayweather?

Duiken we even in ons archief van de Trevita, dan is er nog de vraag: is dit die van Floyd Mayweather? De Amerikaanse bokser heeft een imposante autocollectie waar één van de Trevita’s ooit bij hoorde. Deze werd echter geveild in 2017 en de nieuwe eigenaar was kennelijk geen bekend publiek figuur. Aangezien deze al in de VS was, zou het hem best kunnen zijn. De andere – beide auto’s zijn qua specificatie identiek – is waarschijnlijk eentje die in Zwitserland rondrijdt. Of waarschijnlijker, ergens ondergronds in een collectie staat. Tenzij die naar de VS is gegaan, zou die van Luxury Lease Partners wel eens een ex-Mayweather-auto kunnen zijn. Gaaf! Maar dat kost wel wat…

Extreem duur

Had nou niet verwacht dat dit een prijspakker zou zijn, want de Koenigsegg Trevita in de lease kost 24.000 dollar per maand. Die Peugeot 308 SW BlueLease die we even benoemden, die kun je voor veel minder dan 24.000 euro bezitten. En de prijsgekte stopt daar niet: een vereiste voor de lease van de Koenigsegg Trevita is een aanbetaling van 650.000 dollar. Luxury Lease Partners is dan ook vooral apetrots dat ze de Trevita beschikbaar hebben. Met deze prijzen zou je bijna zeggen dat ze hem willen houden…