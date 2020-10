Genesis GV70 als antwoord op BMW X3 en Audi Q5 - Autoblog.nl

Een compacte SUV in vorm van een BMW X3, Audi Q5 of een Mercedes GLC is de gebruikelijke keuze, maar straks kun je ook voor de Genesis GV70 kiezen.

Het merk Genesis kennen we vooral als een Aziatisch en Amerikaans avontuur. Met de grote SUV’s en luxe sedans bedient het luxe merk deze markten prima. Genesis komt echter ook naar Europa en daar gaat deze GV70 vermoedelijk een sleutelrol in spelen. Europeanen zijn gek op compacte SUV’s en daarmee maakt de GV70 een goede kans.

De nieuwe Genesis GV70 zal het hier in Europa gaan opnemen tegen de gevestigde premium orde. Naast Audi, BMW en Mercedes heb je bijvoorbeeld ook nog Volvo. De crossover is een spannende auto om te zien en daarmee gaat het ook spannend worden of Genesis genoeg kopers weet te trekken. De compacte crossovers van de bekende merken zijn een stuk voorspelbaarder. Deze GV70 is wat dat betreft echt even wat anders.

De SUV heeft een mee gespoten diffuser, rolt standaard op 21-inch velgen en komt altijd met zo’n luxe interieur. Voor nu is alleen het uiterlijk en het interieur uit de doeken gedaan. Over de technische specificaties is officieel nog niets bekendgemaakt. Vermoedelijk zal dat een tweeliter turbo viercilinder motor worden en eventueel een dieselmodel.

De vraag is straks of Genesis deze G70 scherp genoeg in de markt gaat zetten als alternatief op al die compacte crossovers. En als ze dat doen, zou de Europeaan dan genoeg getriggerd zijn om die portemonnee te trekken?