Video - Motorfietsen en 'nieuwe' systemen - Autoblog.nl

Hoe zit het nu eigenlijk met al die nieuwe geavanceerde systemen op motorfietsen?

Tijd om eens de systemen door te nemen die je tegenwoordig op een nieuwe motor aantreft. Daarvoor stuurden we een nieuwe 2021 BMW R 1250 GS richting Dusseldorp Motorrad in Alkmaar. Sales Manager Peter Hofstede geeft antwoord op veelgestelde vragen zoals welke systemen er zijn en het nut dat ze hebben.

Er zijn ‘veiligheidssystemen’ zoals ABS en Traction controle maar ook ‘comfortsystemen’ als active cruisecontrol, zadelverwarming en een quickshifter.

Welke systemen zijn er die er vijftien jaar geleden niet waren? Zijn die allemaal standaard of zou je ze sowieso moeten aanvinken omdat je motor bij inruil anders niets waard is? Daar hebben we het over in deze video.

In samenwerking met BMW dealer Dusseldorp Motorrad Alkmaar