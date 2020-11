Acht Porsche 918 Spyders op een rij in NL - Autoblog.nl

Niet één, niet twee, niet drie, niet vier, niet vijf, niet zes, niet zeven maar maar liefst ACHT Porsche 918 Spyders bij elkaar. Dat is lekker wakker worden!

Eens in de zoveel tijd komt Porsche met een bijzondere supercar. Meestal om de 10 tot 15 jaar. Eind jaren ’80 werden we verblijd met de Porsche 959. Een 450 pk sterke gemuteerde Porsche die succesvol was op Dakar alsmede Le Mans. Daarbij was het ook nog eens een zeer geavanceerde straatauto, die zijn tijd ver vooruit was.

Porsche Supercars

De Carrera GT was de beste manier om een Le Mans raceauto-project te laten mislukken. De motor uit dat project werd gebruikt voor de Carrera GT supercar. Voor velen is dat nog de ultieme ‘analoge’ supercar.

Porsche 918 Spyder

De Porsche 918 Spyder is juist het tegenovergestelde. Het is in feite een plug-in hybride, maar niet een Prius of Outlander. Zo is er een atmosferische V8 met 608 pk én twee elektromotoren die gezamelijk 286 pk leeren. Inmiddels kennen we het ontwerp van de 918 Spyder alweer bijna 10 jaar. De auto werd conceptvorm namelijk in 2010 onthuld op de Salon van Genève. Het productiemodel stond op de IAA in Frankfurt in 2013 te shinen.

Acht Porsche 918 Spyders

En nu? Nu staan er maar liefst acht (!) van Porsche 918 Spyders in Nederland! De kans dat je een échte Hypercar (een Audi R8 met spoiler is geen hypercar) tegenkomt is vrij weinig, laat staan meerdere bij elkaar. We zien zes verschillende configuraties van de hypercars.

We moeten een kleine slag om de arm houden, maar het lijkt erop dat de variateit aan kleuren groter is dan je zou denken, afgaande op de foto’s. De acht Porsche 918 Spyders zijn namelijk Carrara White (1), Rhodium Silver Metallic (1), Meteor Grey (2), Carrera GT Grey (20), Basalt Black (1) en Liqiud Metal Silver (1).

Die laatste is de lichtblauwe. Het was destijds een behoorlijk prijzige optie, maar het staat geweldig op de foto’s. Over prijzige opties gesproken, de zwarte 918 Spyder heeft het zogenaamde Weissach Package, te herkennen aan de eenvoudigere gestileerde velgen. Alhoewel je die net zo goed kunt omwisselen, uiteraard.

Foto’s

De foto’s zijn genomen door de Volkswagen Up GTi-rijdende @mickkok, die bij Porsche Centrum Gelderland het setje auto’s kon aanschouwen.