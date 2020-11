Officieel: Opel Corsa B is nu een heuse zeldzaamheid - Autoblog.nl

De Opel Corsa B, ooit in veelvoud te vinden op iedere straathoek, is nu officieel een zeldzaamheid.

Iedereen die al leefde in de 90s, kent ‘m wel, de goede oude tweede generatie Opel Corsa. Deze Corsa B was een typische jaren ’90 A-segmenter gebouwd volgens het adagium fun and frugal. Waar de eerste Corsa een rechthoekig jaren ’80 ding was, ging Opel met de tweede generatie voor ronde en vriendelijke looks.

Corsa Sedan

Met succes, want in veel landen waaronder Nederland, was de auto een enorme verkoopknaller. Ook een goede zet was het feit dat de onooglijke sedanversie niet meer geleverd werd op de Europese markt. Die zou pas weer terugkeren in 2019, in de vorm van de BMW 2-Serie Gran Coupe. Kopers die iets meer ruimte wilden konden kiezen voor de vijfdeurs met een nog wat bollere koets.

Bolhoedje

Het bolhoedje was leverbaar met benzinemotoren rangerend van 1.0 tot 1.6 liter. Omdat de Corsa niks woog (dat bestond toen nog), was een 1.4-tje al redelijk vlot te noemen in de stad. Met een 1.6 GSi op dikke driespaaks jetsers was je helemaal het mannetje.

EuroNCAP

In 1997 werden de sportieve aspiraties nog wat groter, want het onderstel van de Corsa B werd voor de facelift van dat jaar aangepakt door niemand minder dan Lotus. Lotus was destijds al niet meer van General Motors, maar de banden tussen Opel en de Britse sportwagenbouwer waren kennelijk nog innig. Helaas was 1997 eigenlijk ook het jaar waarin het helemaal misging voor de Corsa B.

Bij botsproeven van EuroNCAP zakte de bolhoed van de bliksemschicht namelijk snoeihard door de mand. De auto kreeg slechts twee sterren qua veiligheid voor inzittenden en één ster voor voetgangersveiligheid. Kennelijk was de auto niet zo zacht als ‘ie eruit zag…

Ondanks dat de auto met de facelift van 1997 zo goed en zo kwaad als dat ging wat geupgraded werd qua veiligheidsfeatures, werden beide scores slechts met één ster verbeterd. Te weinig in een tijd dat EuroNCAP-scores er opeens heel erg toe deden. Andere merken zoals Renault pronkten inmiddels met vier- en vijfsterren resultaten.

Goedkoop vervoer

De populariteit van de Corsa B in Europa liep daarmee een deukje op. In 2000 viel het doek hier voor de auto, hoewel deze in andere vormen in andere werelddelen nog tot 2016 gebouwd zou worden. Ook na 2000 bleef de Corsa B echter een veelgeziene verschijning. Goedkoop vervoer voor mensen die niet bang zijn om te crashen…

Geruisloos einde

Vandaag valt er echter en bericht op de mat dat een Corsa B wordt opgenomen in de collectie van het Lakeland Motor Museums in Engeland. En waarempel, dan ga je nadenken wanneer je nog zo’n ding gezien hebt of wie je kent die er nog een heeft…Maar dan komt er in mijn geval niks opborrelen. Volgens Chris Williams, de manager van het museum, is de Corsa B dan ook binnen vijf jaar vanaf nu volledig uit het straatbeeld verdwenen. Toch wel een beetje #sad. Welke andere auto’s kan jij opnoemen die langzaam uit het straatbeeld verdwijnen? Laat het weten, in de comments!