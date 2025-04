Video: motorrijder heeft een schone onderbroek nodig

Een gevalletje: ongeluk zit in een klein hoekje?

Ze zetten dat de lijn tussen gek en geniaal flinterdun is. Ik denk net zo dun als de motorrijders in deze video. Goeiendag! Ja, dit is een oudere video. Maar niet minder spectaculair.

Bekijk ook deze video: 911 GT3 is linksplakker zat op autobahn