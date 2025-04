Brabus tovert plug-in hybride E-klasse om in dik kanon!

PHEV rijden kan zo mooi zijn!

De Mercedes-AMG E53 Hybrid 4Matic is van zichzelf al vrij compleet. Hij is ruim (zeker als Estate), snel genoeg en ook nog eens deels elektrisch. Dankzij de plug-in hybride aandrijflijn helpt de elektromotor bij een vlotte kickdown en kun je bijna 100 kilometer volledig elektrisch rijden. Wat wil een mens nog meer?

Brabus denkt dat het nog net wat sneller en dikker kan. De tuner noemt zijn creatie de Brabus 700. Dat getal slaat natuurlijk op het vermogen van de gemodificeerde E-klasse. De power steeg door de BRABUS PowerXtra B53 van 585 naar 700 pk. Het koppel van de 3.0-liter zes-in-lijn PHEV-combi groeide met 100 Nm naar 850 Nm.

Het sprintje naar 100 km/u krimpt door de boost. In plaats van 3,8 doe je in de Brabus 700 3,6 seconden over het bereiken van deze snelheid. De topsnelheid is 280 km/u. Standaard is de top bij de AMG E53 gelimiteerd op 250 km/u, maar bij het Night Package wordt de grens ook gelegd op 280 km/u. Wat de aanpassingen doen met de actieradius, vertelt Brabus niet. Het bedrijf zegt dat de standaard 28,6-kWh batterij blijft.

Aanpassingen aan het uiterlijk

Klanten van zowel de sedan als de stationversie kunnen bij Brabus langs voor het upgradepakket. Naast het extra vermogen biedt de tuner natuurlijk ook tal van uiterlijke aanpassingen aan. Ten eerste staat de aangepakte E-klasse 15 tot 30 millimeter dichterbij de grond dankzij Brabus-sportveren die in hoogte verstelbaar zijn. Waar je echt voor bij Brabus komt, zijn de carbononderdelen.

Er is een driedelige voorspoiler van koolstofvezel die de E53 stabieler moet maken bij hoge snelheden. Verder zijn de luchtinlaten en grille voorzien van carbon randen. Op de achterkant vinden we een Brabus-diffuser met vier 90 mm grote titanium/carbon pijpjes. Bovenop de kofferbakklep zit een spoilertje van carbon dat voor meer downforce op de bips moet zorgen. De sloffen zijn 21-inch Brabus Monoblock velgen met Continental- of Hankook-rubber eromheen.

Eenmaal ingestapt mag het jou en de passagiers niet ontgaan dat je in een Brabus zit. Vandaar dat er RVS-plaatjes met het Brabus-logo in zitten. De vloermatten zijn van velours en de sfeerverlichting kan in 64 verschillende kleuren branden. Optioneel hebben de pedalen carbon- of aluminiumdetails.

Wat al die geintjes bij elkaar kosten, vertelt Brabus niet. Wie nog in de markt is voor een AMG E53: de sedan gaat voor minimaal € 114.276 in Nederland en de stationversie kost tenminste € 116.819. En dan mag je de kleur nog zelf kiezen ook.