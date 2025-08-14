Autoblog.nl

Video: Mustang-held trapt te laat op de rem

De voorspelbaarheid is groot in dit filmpje.

Een Mustang-rijder doet een kleine powerslide om indruk te maken. Maar vergeet vervolgens op tijd op de rem te trappen. Wat een topper.

Bekijk ook deze video: Busje negeert slagbomen bij overgang

