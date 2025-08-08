Autoblog.nl

Video: Overtuigd zijn van je eigen gelijk

gepost om 1 Reactie

Geen voorrang geven op een rotonde..

Oké. En dan geeft de dame in kwestie ook nog een preek aan de dashcammer. Maar mevrouw, u was toch echt fout!

