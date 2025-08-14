Nederlanders over de grens in de problemen

Zin in een heerlijke vakantie, maar ergens in niemandsland stranden langs de kant van de weg.

Hoera, zomervakantie. Eindelijk lekker die roadtrip ondernemen. De autorit is voor ons petrolheads toch al een deel van de vakantie, toch? Maar dan moet je trouwe bolide je niet in de steek laten. Anders is het een ruk begin van je vakantie, of einde. Of ertussenin, het ligt er maar net aan wanneer je auto er geen zin meer in heeft.

Pech in Europa

Bij de ANWB Alarmcentrale staat de telefoon op roodgloeiend. Sinds eind juni kwamen er meer dan 450.000 meldingen binnen van vakantiegangers die strandden met hun auto of in andere noodsituaties belandden, daarover bericht de NOS. Op piekdagen tikt de teller de 15.000 hulpverzoeken aan. Flinke aantallen! Had nou maar die zomercheck gedaan bij de garage..

Nieuw: problemen met de camper!

De lijst met oorzaken leest als een bingo voor de wegenwacht. Van brandende dashboardlampjes tot startproblemen en lekke banden. De ANWB zit ook een nieuwkomer in het lijstje pechgevallen. Namelijk campers. Hashtag vanlife heeft zijn intrede gedaan. Sinds corona zijn campers en caravans heter dan ooit. Het bleek geen tijdelijke trend. Vijf jaar na het virus zijn die dingen niet aan te slepen. Maar uit de pechgevallen kun je concluderen dat het niet altijd rozengeur en maneschijn is.

Populaire landen om pech te krijgen

Frankrijk, Duitsland en Italië blijven de grote drie als het gaat om het aantal Nederlandse pechgevallen. Het volgende is wel interessant. Aantallen uit deze populaire vaknatielanden liggen dit jaar lager dan vorig jaar. Frankrijk zag 10 procent minder meldingen, Duitsland 5 procent minder en Italië 7 procent minder. Zelfs in Hongarije en Kroatië bleken minder landgenoten hulp nodig te hebben.

Nederlanders zijn deze zomer blijkbaar wat avontuurlijker in hun routeplanning. Goed zo, nieuwe landen ontdekken op vakantie is altijd goed.

Knäckebröd

De ANWB ziet een opvallende stijging van hulpvragen uit Scandinavië. Vooral Denemarken is de nieuwe hotspot voor pech. Das toevallig, ik was er een paar weken geleden nog en inderdaad: verdraaid veel NL-platen in het Lego-land.

In Denemarken zag de ANWB 13 procent meer meldingen dan in 2024. Ook Noorwegen en Zweden laten een duidelijke toename zien. De ANWB vermoedt dat het te maken heeft met vakantiegangers die kiezen voor koelere, noordelijke bestemmingen. Dat bloedhete Zuid-Europa gaat ook een keer vervelen.

Blijf weg van de snelweg, ik herhaal..

We zitten nog midden in de zomervakantie. Dat betekent dat ook aankomend weekend weer een drukte van jewelste gaat worden op de Europese snelwegen. Van zowel vertrekkende verkeer, als vakantiegangers die weer huiswaarts gaan.

Pech komt altijd onverwachts, maar ik hoop dat je het morgen vrijdag 15 augustus niet krijgt. Dan vieren veel Europese landen Maria Hemelvaart en zijn veel garages dicht.

Kortom: zorg dat je koelvloeistof op peil is, check de bandenspanning, controleer het oliepeil. Doe er alles aan om ervoor te zorgen dat je tóch geen pech krijgt onderweg.

Foto: M5 Touring in de file, via @vopo op Autoblog Spots