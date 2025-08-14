Porsche wil profiteren van de oorlog in Oekraïne

Het gaat niet goed met de 911-bouwer, dus moeten inkomsten elders vandaan komen.

De Chinese concurrentie en de moeilijke markt daar, de kwakkelende EV-transitie en Trumps heffingen: het zijn geen makkelijke tijden voor autofabrikanten. Zelfs Porsche heeft het lastig. De situatie is niet zo penibel als aan het begin van dit millennium, maar toch is het tijd voor weer een controversiële zet. Eerder bracht de Cayenne redding, nu moeten producten voor het leger daarvoor zorgen.

Porsche presenteerde gisteren de halfjaarcijfers en die zijn niet mals. Het groepsresultaat van Porsche SE komt neer op € 300 miljoen. Vorig jaar was dat nog € 2,1 miljard. Het tegenvallend resultaat zorgt ervoor dat Porsche voor de derde keer de vooruitzichten aanpast.

Porsche gaat geen tanks bouwen

Bij het lezen van de investeringen in de defensiesector van Porsche heb ik meteen ChatGPT gevraagd om een afbeelding van een Cayenne-tank. Dat had er best goed uit gezien op het slagveld, toch? Helaas blijft het bij een AI-render. Porsche legt uit waarom en op welke manier er geïnvesteerd wordt in defensie.

De EU is druk bezig om haar lidstaten zover te krijgen om miljarden te investeren in defensie zodat er meer militaire hulp naar Oekraïne kan, om de Europese veiligheid te waarborgen én om het gat dat Amerika achter laat te vullen. In totaal moet er € 800 miljard vrijkomen voor defensie. Ka-ching!

In deze ” veranderende geopolitieke situatie” ziet Porsche kans om een naam op te bouwen in de defensiesector. Zoals Porsche het verwoordt: ”Op weg naar een gediversifieerd investeringsplatform volgen we de domeinen defensiecapaciteit, veiligheid en Europese veerkracht nauwlettend.”

Oké, er komen geen Cayenne-tanks maar wat gaat Porsche dan wel maken voor de Europese soldaten? De focus bij Porsche-defensieproducten ligt op zaken als cyberveiligheid, bevoorradings- en verkenningssystemen. Als deze investering bevalt gaat Porsche onderzoeken of de defensiehoek interessant genoeg is voor nog meer investeringen. Als dat zo is kan het een ”strategisch belangrijk gebied” worden voor de sportautomaker.

911’jes blijven het belangrijkst

Vergis je niet: de focus van Porsche blijft gewoon op auto’s bouwen volgens voorzitter Hans Dieter Pötsch. We hopen natuurlijk op een succes voor Porsche in de defensiewereld. Als het merk daar wat pegels kan oppakken, kunnen ze dat geld weer investeren in een boxermotor die nog jaren mee kan.