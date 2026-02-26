Autoblog.nl

Video: Politie achtervolgt niet één, maar twee auto’s

Auteur: , gepost om Reageer

Dat zie je niet vaak.

Regelmatig deelt de politie in Nederland beelden van een achtervolging. Meer zelden zijn er twee voertuigen bij betrokken. Dit keer dus wel. Hoe dat afloopt? Check de video!

Bekijk ook deze video: De domste aanrijding ooit

Ook interessant!

Nieuwste artikelen

Lees Interacties

Geef een reactie

Autoblog

Merken