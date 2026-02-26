Video: Politie achtervolgt niet één, maar twee auto’s

Dat zie je niet vaak.
Regelmatig deelt de politie in Nederland beelden van een achtervolging. Meer zelden zijn er twee voertuigen bij betrokken. Dit keer dus wel. Hoe dat afloopt? Check de video!
Bekijk ook deze video: De domste aanrijding ooit
Auteur: Redactie Autoblog, gepost om – Reageer
Dat zie je niet vaak.
Regelmatig deelt de politie in Nederland beelden van een achtervolging. Meer zelden zijn er twee voertuigen bij betrokken. Dit keer dus wel. Hoe dat afloopt? Check de video!
Bekijk ook deze video: De domste aanrijding ooit
Geef een reactie
Je moet ingelogd zijn op om een reactie te plaatsen.