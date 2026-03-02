Zoveel dagen per jaar spendeer jij achter het stuur

Waarvan de meeste uren ongetwijfeld stilstaand in de file

Ooit nagedacht over hoeveel tijd je eigenlijk kwijt bent aan het heen en weer pendelen van jouw voordeur tot die van je baas? Waarschijnlijk niet, en dat is maar goed ook. Uit onderzoek van het Engelse AutoTrader blijkt dat je met die tijd ook een weekje weg had kunnen boeken.

Meer dan een week

De Engelsen bekeken de tijd die de gemiddelde automobilist wereldwijd kwijt is aan het forenzen. Nederlanders missen daarin net de top vijf van meeste tijd besteed in de auto. Wij plaatsen ons netjes op de zesde plek met 8 dagen, 19 uur en 26 minuten per jaar. Oftewel 211,5 uur per jaar of ongeveer drie kwartier per dag (als we 300 werkdag per jaar aanhouden). Dat is ruim 13 uur meer dan het wereldwijde gemiddelde.

Als je dan denkt dat de landen met nog meer overbevolkte steden de top vijf vullen, dan kom je bedrogen uit.

Positie Land Tijd kwijt 1 Zuid Afrika 10d 4u 48m 2 India 10d 1u 55m 3 Ierland 9d 14u 10m 4 Griekenland 9d 4u 48m 5 Polen 8d 21u 36m

Niet geheel verrassend vindt ruim twee derde van de naar werk sukkelende automobilisten dat ze wel iets productiever hadden kunnen zijn in de tijd die ze achter het stuur zitten. Een derde voelt zichzelf zelf helemaal ontdaan van energie zodra ze uitstappen.

Ergernissen en autopech

Laten we dan voor de lol nog even naar de grootste ergernissen in het verkeer kijken, want daar deed AutoTrader ook navraag aan. De tromroffel kunnen we wel weglaten, want stilstaan in de file staat met stip bovenaan. Nipt gevolgd door asociaal gedrag.

Aan de andere kant hebben we, ondanks ons constant verouderende wagenpark, ruim minder last van irritaties als autopech. Op het gebied van betrouwbaarheid van onze vierwielers scoren we namelijk het hoogst, samen met landen als het Nieuw Zeeland en de Verenigde Staten.