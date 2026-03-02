Volkswagen viert verkoopmijlpaal, maar zoveel valt er niet te vieren

VW heeft het over een ”leidende positie”, maar klopt dat wel?

Het is inmiddels al dertien jaar geleden dat Volkswagen de grote stap durfde te wagen in de massaverkoop van elektrische auto’s. Het startschot werd gegeven met de e-Up. Sindsdien kwam er een e-Golf en toen was het tijd voor de ID-lijn. Afgelopen weekend vierde Volkswagen een feestje: de twee miljoenste volledig elektrische VW werd afgeleverd. Maar is dit wel zo’n goede reden voor taart?

Met de twee miljoen verkopen zit Volkswagen op gemiddeld iets meer dan 150.000 EV-verkopen in die dertien jaar. Hierbij zijn de ID.4 en ID.5 de topscorers. Samen zijn ze goed voor 901.000 verkopen. Op plaats 2 staat de ID.3 met 628.000 verkopen (waarvan het exemplaar hieronder, de twee miljoenste VW EV is). Van de ID.7 zijn er tot dusver 132.000 verkocht, maar het model zit wel lekker in de lift.

Is twee miljoen EV’s veel?

Volkswagen klopt zichzelf op de borst over het verkoopaantal. Zo zegt VW-bestuurslid Martin Sander bijvoorbeeld: “Twee miljoen volledig elektrische voertuigen bewijzen duidelijk hoe aantrekkelijk en concurrerend ons volledig elektrische portfolio is.” Verder heeft hij het over ”sterke marktpositie, met name in Duitsland en Europa”. In het persbericht gaat de marketingafdeling nog iets verder door VW ”een van de grootste fabrikanten van elektrische auto’s ter wereld” te noemen.

Grote woorden van Volkswagen dus. En ja, Volkswagen doet mee op het EV-wereldtoneel, maar we moeten het ook niet groter maken dan het is. Kijk bijvoorbeeld naar de jaarcijfers van BYD. Waar Volkswagen dertien jaar nodig heeft om de twee miljoen EV-verkopen aan te tikken, doen de Chinezen dit in één jaar. In 2025 noteerde BYD maar liefst 2,2 miljoen EV-verkopen.

Toekomst van de elektrische VW

Goed, Volkswagen mag wat mij betreft de lat nog wel wat hoger leggen. Zeker gezien het modellenoffensief dat eraan komt. Dit jaar nog komen er vier nieuwe EV’s waarvan de ID. Polo de eerste is. De andere drie moeten ook in het segment van de ”kleine en compacte auto’s” vallen. Het doel? ”Aantrekkelijke, betaalbare elektrische auto’s bouwen voor dagelijks gebruik.” We kijken er naar uit!