Zoveel duurder worden Europese EV’s als de EU-plannen doorgaan

‘Made in Europe’ klinkt leuk, maar kost wel wat.
Gaat de Europese Unie zelf het einde van Europese autofabrikanten inluiden? Volgens critici wel en juist met een plan dat de verkoop van de grootmachten in ons continent moet doen groeien. Het ‘Made in Europe’-plan moet ervoor zorgen dat minimaal 70 procent van de productie van een auto hier gebeurt. Toe maar.
Je weet dit waarschijnlijk al, maar fabrikanten bouwen nu auto’s op andere plekken met de simpele reden dat het er goedkoper is. Elke besparing grijpen de merken aan in deze tijd van grote concurrentie uit China. Hierin speelt de batterij van elektrische auto’s een cruciale rol. Volgens Transport & Environment zijn de accu’s voor zo’n 85 procent verantwoordelijk voor de productiekosten van de hele EV.
Zoveel duurder is EV-productie in Europa
T&E heeft ook gekeken naar de belangrijkste kostencomponenten van een elektrische auto en hoe de batterijkosten zich kunnen ontwikkelen als ze de productie op grote schaal naar Europa verhuist. De verschillen zijn enorm. ”Als de productie in eigen land zou plaatsvinden, zou dit meer dan 90 procent van de extra kostenstijging betekenen, wat het centrale belang van batterijen onderstreept”, schrijven de onderzoekers.
Die 90 procent is in vergelijking met de bouw in China. Ook als Europese merken gaan produceren in de Verenigde Staten van Amerika zijn ze goedkoper uit, maar is het verschil een stuk kleiner. EV’s produceren is gemiddeld 17 procent goedkoper in de VS dan in Europa volgens T&E.
Hoeveel duurder wordt de elektrische auto?
Deze kostenstijging zou gedekt kunnen worden met subsidies vanuit overheden, maar uiteindelijk moet ook jij, de consument, mee dokken. De onderzoekers van T&E hebben uitgerekend hoeveel je extra kwijt bent per EV. De prijs van een elektrische auto zou in 2030 gemiddeld tussen de 300 en 750 euro hoger liggen, afhankelijk van de autofabrikant. Dat valt mij alles mee als je ziet hoeveel duurder de fabricage in Europa is.
Als het aan Transport & Environment ligt, moeten we die kleine bittere pil maar gewoon sikken. ”Het moet worden beschouwd als een soevereiniteitspremie, een soort verzekering die Europa beschermt tegen geopolitieke instabiliteit en verstoringen in de toeleveringsketen”, vindt de instantie.
Eerlijk gezegd ben ik daar ook wel voor. Als we hiermee de Europese fabrikanten omhoog houden en de werkgelegenheid in onze fabrieken hoog houden, wordt iedereen er beter van. Dan zou ik het prima vinden als ik een Twingo koop om 20.500 euro te betalen in plaats van 20.000 euro. Jij ook?
Reacties
arta zegt
Dat lijkt mij ook erg weinig en zeker de moeite waard om de Europese autoindustrie overeind te houden.
Aalbert zegt
De Europese auto-industrie is einde oefening zonder draconische maatregelen…..zoals nu bij VW en ook nog maar het begin…… . Miljoenen mensen zullen in Europa hun baan verliezen, onvermijdelijk. Nu al krimpt de maakindustrie in Duitsland (bron: WDR) met 1 % per jaar, sinds 2028. Dan is de opkomst van Ai nog maar net begonnen. Ook de financiële sectoren wachten massa ontslagen, vlgs het WEF zullen naar schatting 60% van de banen in de financiële sectoren verloren gaan….. . Banken, verzekeraars, accountants, ict dienstverlening…..60% minder zonder dat hier banen voor terug komen, met name modaal en 2x, 3x modaal zullen geraakt worden….. .
Zelfs Toyoda (bron dateert van 2022) heeft aangegeven dat hij niet zeker is dat Toyota de slag kan gaan maken en China kan verslaan…… hij voorzag en voorziet massa ontslagen in de maakindustrie, alle sectoren, miljoenen ontslagen alleen al in de auto-industrie…… .
Dan zijn wij in Europa ook klimaat hysterisch hetgeen betekent dat in Nederland de haven van Rotterdam moet gaan inkrimpen en Schiphol ook niet mag uitbreiden want slecht voor het milieu…… onze twee belangrijkste economische pijlers …… .
Nog maar te zijgen van de problematiek van de talloze migranten waar werk voor gecreëerd moet gaan worden…. . Succes Nederland, succes Europa!
Wat zwartgallig allemaal bovenstaand maar recent naar China geweest, zakelijk, Shenzen. ONVOORSTELBAAR!
verdebosco zegt
Ondertussen klagen de Chinezen dat ze niets verdienen als werknemer en zijn de voorraden met onverkochte auto’s torenhoog. Uiteraard moeten we de ogen niet sluiten. Alleen paniek is een slechte raadgever.
ty5550 zegt
Het is wel erg zwartgallig, 1 grote goednieuwsshow over China en erg negatief over Europa. Begin de 20ste eeuw werkte 30 a 40% van de bevolking in de landbouw in Europa. Nu minder dan 5% door verbeterde landbouwtechnieken en machines. Gelijkaardige trends met industriële revolutie. En toch slaapt nog niet iedereen onder een brug zonder job.
Er verdwijnen jobs door AI. Maar dat is even goed het geval voor de andere contintenten. En er zijn veel zaken waarop we beter kunnen doen. Maar China heeft ook genoeg problemen op te lossen. Die vastgoedcrisis blijft daar maar aanmodderen (25 a30% van de economie direct en indirect). 1 op 5 jongeren (16 – 24 jaar) is er werkloos, China vergrijst uitzonderlijk snel. Steeds meer landen worden protectionistischer waardoor de buitenlandse vraag stelselmatig afneemt voor hun gigantische overproductie. en ga zo maar voort.
Aalbert zegt
Het zijn cijfers van de Wef……. . Ai is echt veel verder in ontwikkeling in China. Daarnaast de robotica, deels ook om de vergrijzing op te vangen. China is ook niet ongevoelig voor groeistuipen maar verovert ook Afrika, Zuid Amerika en Australië en Thailand op dit moment…. . Japan heeft een soort van economische noodtoestand uitgeroepen om de achterstand op Ai in te halen en schaalt op v.w.b. robotica en verregaande automatisering. Wat wij op dit moment zien aan Ai in Nederland is voor ons wellicht al geweldig maar vergeleken met de Chinese en Zuid Koreaanse/Japanse ontwikkelingen verwaarloosbaar….. . Ik ben er totaal niet gerust op wat er op ons afkomt……. , zwartgallig of niet.
Het was wel een heel mooie reis en indrukwekkende stad.
verdebosco zegt
Het valt mij ook mee, als het waar is. En laten we vooral het doel niet uit het oog verliezen: autonomie. Dat betekent een heel robuust langetermijnsbeleid vanuit de EU. Langzaam opbouwen, langzaam afbouwen. Geen Orban die dwars zit. Onze Europese industrie moet lang 20+ jaar de tijd krijgen om die autonomie te realiseren.
Pekkie zegt
Voor een ev tot 25k krijg je bij de Europese merken al bijna niets standaard. Als ze dan de prijs nog eens moeten verhogen wordt de concurrentie nog aantrekkelijker.