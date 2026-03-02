Zoveel duurder worden Europese EV’s als de EU-plannen doorgaan

‘Made in Europe’ klinkt leuk, maar kost wel wat.

Gaat de Europese Unie zelf het einde van Europese autofabrikanten inluiden? Volgens critici wel en juist met een plan dat de verkoop van de grootmachten in ons continent moet doen groeien. Het ‘Made in Europe’-plan moet ervoor zorgen dat minimaal 70 procent van de productie van een auto hier gebeurt. Toe maar.

Je weet dit waarschijnlijk al, maar fabrikanten bouwen nu auto’s op andere plekken met de simpele reden dat het er goedkoper is. Elke besparing grijpen de merken aan in deze tijd van grote concurrentie uit China. Hierin speelt de batterij van elektrische auto’s een cruciale rol. Volgens Transport & Environment zijn de accu’s voor zo’n 85 procent verantwoordelijk voor de productiekosten van de hele EV.

Zoveel duurder is EV-productie in Europa

T&E heeft ook gekeken naar de belangrijkste kostencomponenten van een elektrische auto en hoe de batterijkosten zich kunnen ontwikkelen als ze de productie op grote schaal naar Europa verhuist. De verschillen zijn enorm. ”Als de productie in eigen land zou plaatsvinden, zou dit meer dan 90 procent van de extra kostenstijging betekenen, wat het centrale belang van batterijen onderstreept”, schrijven de onderzoekers.

Die 90 procent is in vergelijking met de bouw in China. Ook als Europese merken gaan produceren in de Verenigde Staten van Amerika zijn ze goedkoper uit, maar is het verschil een stuk kleiner. EV’s produceren is gemiddeld 17 procent goedkoper in de VS dan in Europa volgens T&E.

Hoeveel duurder wordt de elektrische auto?

Deze kostenstijging zou gedekt kunnen worden met subsidies vanuit overheden, maar uiteindelijk moet ook jij, de consument, mee dokken. De onderzoekers van T&E hebben uitgerekend hoeveel je extra kwijt bent per EV. De prijs van een elektrische auto zou in 2030 gemiddeld tussen de 300 en 750 euro hoger liggen, afhankelijk van de autofabrikant. Dat valt mij alles mee als je ziet hoeveel duurder de fabricage in Europa is.

Als het aan Transport & Environment ligt, moeten we die kleine bittere pil maar gewoon sikken. ”Het moet worden beschouwd als een soevereiniteitspremie, een soort verzekering die Europa beschermt tegen geopolitieke instabiliteit en verstoringen in de toeleveringsketen”, vindt de instantie.

Eerlijk gezegd ben ik daar ook wel voor. Als we hiermee de Europese fabrikanten omhoog houden en de werkgelegenheid in onze fabrieken hoog houden, wordt iedereen er beter van. Dan zou ik het prima vinden als ik een Twingo koop om 20.500 euro te betalen in plaats van 20.000 euro. Jij ook?