Haast? Wacht toch maar even.

Een bestuurder haalt in terwijl even verderop een kruising is. Een automobilist enkele auto’s voor hem besluit linksaf te slaan op deze kruising. De inhaalactie was echter al ingezet, met een aanrijding tot gevolg. Les? Nooit inhalen als er verderop een kruising is.

