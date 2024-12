Heet! Renault 5 Turbo keert terug met 500 pk

Renault heeft een moderne interpretatie uitgebracht op de 5 Turbo en Turbo 2 uit de jaren tachtig.

De Renault 5 is leuk, maar nu is het wachten op gepeperde varianten met meer pk’s. Natuurlijk kunnen we daarvoor over de schutting kijken bij wat ze doen bij Alpine, maar ook uit de koker van Renault kan eventueel nog wat komen. Zo onthult het merk hier de Renault 5 Turbo 3E.

Deze dikke variant op basis van de Renault 5 werd door het Franse automerk gepresenteerd aan het einde van de vierde en laatste aflevering van Anatomy of a Comeback. Dit is een documentaireserie die vanaf 13 december 2024 te zien is op Prime Video. Een eventuele aanrader voor fans van de volledig elektrische Renault 5.

Renault 5 Turbo 3E

En ja, het goede nieuws is dat Renault van plan is om dit model in productie te nemen. In de aflevering is te zien hoe Luca de Meo, CEO van de Renault Group, een bezoek brengt aan de designafdeling van het merk om de Renault 5 Turbo 3E te bekijken. Gedurende de aflevering laat hij weten dat het model in productie gaat, 46 jaar na de lancering van de oorspronkelijke Renault 5 Turbo.

Volgend jaar zullen er meerdere evenementen plaatsvinden waar Renault meer details bekend gaat maken over de 5 Turbo 3E. Toch delen de Fransen nu alvast wat specs en die zijn niet gek! Een opsomming:

Koolstofvezel carrosserie

Achterwielaandrijving

Twee elektromotoren met een systeemvermogen van 500 pk

0-100 km/u in 3,5 seconden

En dat alles op basis van een B-segment elektrische auto. Vroeger werden de Fransen nog wel eens als knotsgek bestempeld, denk aan de hoogtijdagen van Citroën en Renault met hun aparte en gave creaties. In de 21ste eeuw kennen we de Fransen vooral van hun verstandige auto’s, met uitzondering van de Clio V6.

Dat Renault de 5 van 500 pk op de achterwielen in combinatie met een koolstofvezel carrosserie voorziet laat zien dat ze nog steeds knettergek kunnen zijn: knettergek op de meest positieve manier. Volgend jaar krijgen we meer te horen over dit bommetje (of moeten we bom zeggen). De eerste specificaties klinken in elk geval veelbelovend.