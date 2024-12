Koop een EV! In 2026 is de benzine op

Koop maar snel een elektrische auto, want in 2026 is er geen benzine meer te krijgen aan de pomp! Dat zit zo…

Het merendeel van de automobilisten rijdt nog altijd met een auto op dinosap. Benzine en diesel, maar ook chemicaliën die de industrie gebruikt, worden in ons land en in de rest van de Europese Unie vooral via schepen ingevoerd.

De haven van Amsterdam speelt hierbij een hele grote rol. Deze haven is namelijk de grootste benzinehaven ter wereld. Alleen wordt het vervoer over de binnenwateren van met name toevoegingen voor onze brandstoffen vanaf 2026 een probleem.

Ontgassen

Zo’n schip met brandstof moet namelijk zijn giftige dampen kwijt. Op dit moment mogen de schepen op speciaal aangewezen plekken in ons land de restgassen nog varend ventileren in de buitenlucht, maar dat wordt vanaf 2026 (of heel misschien 2027 als het kabinet nog even wakker wordt voor die tijd) VERBOTEN.

Om die restgassen dan te lozen moet het schip lang een ontgassingsinstallatie. Je raadt het al, die zijn er eigenlijk niet. Nou ja in Moerdijk staat er één, maar daar heb je het ook wel mee gehad.

Gemeente Amsterdam

Die schepen kunnen natuurlijk niet allemaal langs Moerdijk varen. Sterker nog, alleen in de haven van Amsterdam zijn er al minimaal twee stuks nodig. De wens van de binnenvaartbranche is daarnaast nog een stuk of acht elders. Maar die twee in Amsterdam zijn het absolute minimum.

De gemeente Amsterdam geeft alleen geen f*ck. Die zijn druk met dertig kilometer rijden en milieuzones. Dus waarom je druk maken over benzine? Wethouder Alexander Scholtes geeft aan dat het aan de markt is, zo lezen we in het Parool. Er zijn drie bedrijven die interesse hebben getoond, maar er is nog niks gerealiseerd. Nou dan zal er wel geen behoefte zijn, aldus reservaat Amsterdam.

Kop in het zand

De brancheorganisatie van de binnenvaartschippers vindt dat de gemeente Amsterdam zijn kop in het zand steekt. Ja, nu kan er nog in de buitenlucht geventileerd worden, maar er komt een totaalverbod aan. Als je dan wacht tot dat verbod van kracht is, dan is het te laat.

Zo’n installatie vergunnen en bouwen kost minimaal een jaar. Dus haast is geboden en de overheid moet zich daar juist mee bemoeien. Ook in verband met de mogelijke maatschappelijke gevolgen.

In 2026 is de benzine op

De gemeente heeft vier jaar geleden twee locaties aangewezen, aan de Aziëhaven en aan de Amerikahaven, waar wat hen betreft een ontgassingsinstallatie mag komen. Verder is het aan de markt, aldus de gemeente.

De vereniging van ontgassingsbedrijven (Evra) doet ook een duit in het zakje. De markt kan namelijk niets met de aangewezen locaties. In de Aziëhaven moet de plek worden gedeeld met andere gebruikers waardoor het plannen van het ontgassen lastig is en de aangewezen plek in de Amerikahaven verdwijnt in 2026 want er komt op die plek in 2026 een nieuwe overslagterminal.

Geen bedrijf gaat dus investeren in de aangewezen locaties en dus is de gemeente wél aan zet. Het havenbedrijf doet ook niets, want er is op dit moment te weinig vraag. Ja gek hè? Nou als het zo doorgaat is er dus in 2026 geen peut aan de pomp!

Nieuwe omgevingswet

Alle obstakels inmiddels behandeld? Nou bijna. Er is sinds dit jaar ook een nieuwe omgevingswet. Daardoor zijn de trajecten voor vergunningsaanvragen langer, complexer en kostbaarder geworden. Ontheffingen verlenen kan ook niet meer.

Kortom, er is totaal geen urgentie bij de gemeente, maar ook niet bij het rijk. Na 2026 dreigt er een serieus tekort aan cruciale grondstoffen en jullie mogen raden wie de prijs daarvoor aan de pomp mag gaan betalen… Dus, koop maar gauw een EV, want in 2026 is de benzine op!