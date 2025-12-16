Autoblog.nl

Video: Onoplettende chauffeur veroorzaakt ellende

Niet opletten en.. daar ga je.

Deze onoplettende chauffeur doet eigenlijk alles verkeerd in zo’n situatie. Sturen en goede remmen is er niet bij.

  3. Robert zegt

    Als je die bestuurder op 6 seconden voor het eerst inbeeld ziet komen, is het al duidelijk waarneembaar dat deze op dat moment al (een deel van) de voorbumper mist. Het is dus aannemelijk dat deze al eerder wat had geraakt. En aan de manier waarop hij/zij tegen die bakwagen aan kleunt én blijft aanduwen, lijkt het er zo op dat de bestuurder of katje lam is, of onder invloed van andere middelen.

