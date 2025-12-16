Video: Onoplettende chauffeur veroorzaakt ellende

Niet opletten en.. daar ga je.
Deze onoplettende chauffeur doet eigenlijk alles verkeerd in zo’n situatie. Sturen en goede remmen is er niet bij.
Bekijk ook deze video: “Ik kan prima naar buiten kijken”
Auteur: Redactie Autoblog, gepost om – 5 Reacties
Reacties
nofxke zegt
Misschie hartaanval of beroerte ofzo
zjos zegt
Geen idee wat de aanleiding was dat ie naar rechts ging maar die bestuurder van die witte bus reageert ook halfslachtig. Die botsing was toch wel te vermijden lijkt me.
gabrielo zegt
Ja de reactie van het witte busje vind ik eigenlijk moeilijker te verklaren. Wat was die denkende?
Robert zegt
Als je die bestuurder op 6 seconden voor het eerst inbeeld ziet komen, is het al duidelijk waarneembaar dat deze op dat moment al (een deel van) de voorbumper mist. Het is dus aannemelijk dat deze al eerder wat had geraakt. En aan de manier waarop hij/zij tegen die bakwagen aan kleunt én blijft aanduwen, lijkt het er zo op dat de bestuurder of katje lam is, of onder invloed van andere middelen.
Johanneke zegt
Witte busje heeft wel bijzonder slechte remmen zeg. Of ook een slaper.