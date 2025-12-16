Goedkoopste auto van Nederland wordt iets duurder in 2026: dit is de nieuwe prijs

Een hogere prijs, maar wel nog steeds de goedkoopste van het land!

Ook 2025 was een prima jaar voor Dacia. In de eerste elf maanden van dit jaar verkocht het merk ruim 6.000 nieuwe auto’s in Nederland. Daarmee loopt het verkoopaantal ongeveer gelijk aan vorig jaar. In 2026 gaat het koopjesmerk vrolijk door met prijsknallers verpatsen. Zo ook met de goedkoopste auto van Nederland, de Dacia Spring, die net voor 2026 een update heeft gekregen.

Je zou het van de buitenkant niet zeggen, maar er is stiekem best wat veranderd aan de Spring. Denk aan wat aero-aanpassingen, onderhuidse verbeteringen en ga zo maar door. Door op de link hieronder te klikken, kom je alle aanpassingen aan de Spring te weten.

Doei 45 pk, hallo 70 pk!

De belangrijkste wijziging binnen het Spring-gamma zit hem in de uitvoeringen. De 45- en 65 pk-versies gaan de geschiedenisboeken in. Het nieuwe aanbod aan krachtbronnen bestaat wederom uit twee keuzemogelijkheden, zij het deze keer een 70- en 100 pk-elektromotor.

De Spring blijft daardoor een kek stadsautootje zonder grootse prestaties. Van 0 naar 50 km/u duurt in de 70 pk uitvoering vier seconden en door naar de 100 duurt ruim 12 seconden. De Spring electric 100 heeft 3,9 seconden nodig om de maximale snelheid binnen de bebouwde kom aan te tikken en 9,6 seconden voor 100 km/u. De topsnelheid is altijd begrensd op 125 km/u.

Prijs van de Dacia Spring in 2026

Goed, dit kon je allemaal al weten als je het eerdere artikel al had gelezen. Wat nieuw is, is de prijslijst. Dacia zet vandaag de Spring-prijslijst voor 2026 online. Daaruit blijkt dat de vanafprijs ietsjes is gestegen.

Dacia had het bij de presentatie van de vernieuwde Spring over een vanafprijs van 17.950 euro. Die ligt in 2026 maar liefst 50 euro hoger. Je betaalt tenminste het mooi afgeronde bedrag van 18.000 euro voor de Spring electric 70 essential.

De Expression-uitvoering heeft ook de 70 pk motor en gaat voor 19.800 euro. Voor het extra geld krijg je onder andere 15-inch velgen, zwarte bumpers, deurgrepen in de carrosseriekleur, rubberen vloermatten voorin en elektrisch bedienbare ramen achter. Echt waar; in de basisversie mogen de passagiers achterin dus nog lekker zwengelen.

Dacia heeft op dit moment maar één uitvoering voor de 100 pk-versie genaamd extreme. Hiermee krijgt het elektrische autootje al wat meer moderne luxe. Er zit een achteruitkijkcamera op, net als een 10,1-inch middenscherm met Apple

CarPlay en Android Auto, twee USB-aansluitingen, maar ook stalen wielen, koperkleurige spiegelkappen en decoratieve stickers. De prijs stijgt dan wel naar 20.800 euro. Ook nog zeer schappelijk, al heb je voor dat geld ook de instap-Twingo met 82 pk. Keuzes, keuzes…