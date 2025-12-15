Video: “Ik kan prima naar buiten kijken”

Het sneeuwvrij maken van je raam is toch wel aan te raden.
In Nederland staat er een boete op van enkele honderden euro’s als je zo de weg op gaat.
Bekijk ook deze video: Een goede reflex is goud waard!
Auteur: Redactie Autoblog, gepost om – 5 Reacties
Het sneeuwvrij maken van je raam is toch wel aan te raden.
In Nederland staat er een boete op van enkele honderden euro’s als je zo de weg op gaat.
Bekijk ook deze video: Een goede reflex is goud waard!
Je moet ingelogd zijn op om een reactie te plaatsen.
Reacties
heckblende zegt
ach hier hebben we mensen die zonder richting aan te geven van rotondes rijden.
tortuga zegt
Als je u daar al aan ergert… midden plakkers, dat is nu een echt hekelpunt!
heckblende zegt
ik vermoed dat u dan te snel rijdt
jaso013 zegt
Bij zo eentje: direct rijbewijs afpakken.
kniesoor zegt
Tok tok tok, rare jongens (m/v/x) die Amerikanen 😐