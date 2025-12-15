Autoblog.nl

Video: “Ik kan prima naar buiten kijken”

Auteur: , gepost om 5 Reacties

Het sneeuwvrij maken van je raam is toch wel aan te raden.

In Nederland staat er een boete op van enkele honderden euro’s als je zo de weg op gaat.

Bekijk ook deze video: Een goede reflex is goud waard!

Ook interessant!

Nieuwste artikelen

Lees Interacties

Reacties

Geef een reactie

Autoblog

Merken