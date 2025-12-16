Opel roept op: stop onmiddellijk met rijden!

Diverse Opels zijn levensgevaarlijk, dus rijden is op eigen risico.

Weet je nog dat Citroën-rijders eerder dit jaar niet meer mochten rijden met hun auto? Dit had alles te maken met de levensgevaarlijke Takata-airbags. Maar die zitten zeker niet alleen in Citroëns. Dus waarom dan wel een rijverbod voor Citroëns, maar niet voor andere auto’s?

Dat is een goede vraag, waar de rechtbank in Turijn nu een uitspraak over heeft gedaan. Een Italiaanse consumentenorganisatie had namelijk Opel (of eigenlijk moederbedrijf Stellantis) voor de rechter gesleept. Zij vonden dat Opel te weinig deed om de automobilisten te waarschuwen.

Stop Drive

De rechter heeft de organisatie gelijk gegeven en oordeelt nu dat Opel hun klanten moet oproepen om niet meer met de auto te rijden. Oftewel een ‘STOP DRIVE’-terugroepactie, zoals Citroën ook deed.

Overigens zien we in het terugroepregister van de RDW dat Opel toch al langer een STOP DRIVE heeft ingesteld. Die is sinds 21 oktober van kracht. Het advies luidt: “De voertuigeigenaar wordt verzocht om onmiddellijk te stoppen met rijden en een afspraak te maken met een merkdealer.” Maar dit is dus wel later toegevoegd.

Levensgevaarlijk?

Heeft Opel dan gewoon onze levens op het spel gezet?! Nou, dat valt allemaal wel mee. Er zijn inderdaad doden gevallen door ontploffende Takata-airbags, dat klopt. Het kan zijn dat de behuizing barst en er metalen deeltjes rondvliegen als de airbag afgaat. De kans dat dit gebeurt is echter heel erg klein.

Je moet het aantal incidenten afzetten tegen het aantal auto’s met Takata-airbags, en dat zijn er ontzettend veel. Deze plofzakken zijn in miljoenen auto’s gebruikt, door meer dan 30 verschillende merken. Sommige van deze auto’s rijden al 15 jaar rond en daar zou je nu dan opeens geen meter meer in mogen rijden.

Het bovenstaande is even een stukje relativering. Uiteraard is dit wel een probleem wat we serieus moeten nemen. We zouden dus zeker aanraden om met je Opel (of andere auto) naar de dealer te gaan, mocht je in aanmerking komen voor de terugroepactie. Dat kun je checken in het terugroepregister van de RDW.

Via: AD