Ken Block heeft een opvolger: bekijk hier de eerste Gymkhana uit China

Een ode aan de driftlegende.

De Ioniq 5 N is misschien de eerste leuke EV voor op de weg, maar wijlen Ken Block bewees eerder al dat elektrisch rijden behoorlijk vermakelijk kan zijn. Dat deed hij met zijn Audi S1 Hoonitron. Een tijdje na zijn overlijden kwam er nog een laatste Gymkhana en houdt dochter Lia de Block-naam hoog in de motorsportwereld.

Ook buitenstaanders vieren de nalatenschap van Block. Zo kom ik vandaag op YouTube uit bij het kanaal Updrift. Het pas net opgezette kanaal weet meteen een knaller van een video te droppen. Als ode aan Ken Block uploaden ze een eigen Gymkhana-achtige video in China met een Xiaomi SU7 Ultra.

Gymkhana in China

Je merkt dat Updrift nog wat roestig is in dit soort filmpjes. De verhaallijn is er, maar dat was het dan ook wel. Tevens gaat de bestuurder her en der net wat over de grens door een tonnetje of hekje te raken. Van de andere kant zitten er best wat leuke stunts in, zoals het driften tussen twee rijdende limo’s en het rookgordijn dat de EV optrekt bij een haarspeldbocht.

Het filmpje riekt echter wel naar een flinke reclame voor de auto waarin wordt gereden. Op een gegeven moment komen ze een Toyota GT86 driftauto tegen die ‘net als de Xiaomi’ een V8 heeft. Want ja, zo noemt Xiaomi zijn elektromotoren: V8 en V6. Na een paar momenten zijwaarts geeft de Toyota de geest. Tja, dat krijg je als je geen EV rijdt, wil de video je duidelijk maken.

Laten we niet te streng zijn. Voor een eerste video is het allemaal prima in elkaar gezet en zitten er een aantal leuke shots bij die passend in slowmotion worden weergegeven. Ken Block zou het vast hebben gewaardeerd.